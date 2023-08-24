Свидание в парке «Малиновка» в Петербурге закончилось изнасилованием

Романтическая ночь в парке закончилась кошмаром для жительницы Красногвардейского района.



56-летняя сотрудница магазина согласилась на встречу в парке «Малиновка» вечером 22 августа с более юным знакомым — 36-летним гражданином Узбекистана, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 августа. Они сидели на траве, немного выпили, после чего мужчина, по предварительной информации, изнасиловал петербурженку.



В полицию о своем горе она заявила только на следующий день. Оперативники задержали подозреваемого днем 23 августа на проспекте Косыгина. Выяснилось, что иностранец находится на территории РФ нелегально.

