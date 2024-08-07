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    Обманул любимый. Иностранка получила 16 лет колонии за сбыт 60 кг кокаина в Петербурге

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    Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Марианы Т., признанной виновной в сбыте наркотиков в особо крупном размере. 60-килограммовую партию кокаина она передала в петербургской квартире, а позже призналась, что стала жертвой обмана любимого человека. Подробности сообщили в объединенной пресс-службе судов города 7 августа.

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    Установлено, что в январе 2021 года, находясь за пределами РФ, Мариана (по нашим данным, гражданка Молдовы и Румынии) и неустановленные лица приняли решение о сбыте 60 кг наркотика. Место встречи назначили в петербургской квартире на улице Маршала Говорова, куда Мариана прилетела из Стамбула. 20 января она встретилась с подельником у ТРЦ «Галерея», откуда они проследовали к квартире.

    На месте мужчина проверил наличие и качество товара, о чем написал другому фигуранту (в переписке они называли себя Mr. Sexy, Piter и Девочка). Спустя два дня подельник получил ключи от квартиры, откуда перенес в машину 60 брикетов, и был задержан ФСБ.

    Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    Мужчина добровольно участвовал в оперативном эксперименте, в результате которого был задержан еще один соучастник. Мариана признала вину только после вердикта присяжных. Она раскаялась и пояснила, что любимый человек, один из неустановленных лиц, ее обманул.

    В результате суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в исправительной колонии общего режима.

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