Обманул любимый. Иностранка получила 16 лет колонии за сбыт 60 кг кокаина в Петербурге

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Марианы Т., признанной виновной в сбыте наркотиков в особо крупном размере. 60-килограммовую партию кокаина она передала в петербургской квартире, а позже призналась, что стала жертвой обмана любимого человека. Подробности сообщили в объединенной пресс-службе судов города 7 августа.
Установлено, что в январе 2021 года, находясь за пределами РФ, Мариана (по нашим данным, гражданка Молдовы и Румынии) и неустановленные лица приняли решение о сбыте 60 кг наркотика. Место встречи назначили в петербургской квартире на улице Маршала Говорова, куда Мариана прилетела из Стамбула. 20 января она встретилась с подельником у ТРЦ «Галерея», откуда они проследовали к квартире.
На месте мужчина проверил наличие и качество товара, о чем написал другому фигуранту (в переписке они называли себя Mr. Sexy, Piter и Девочка). Спустя два дня подельник получил ключи от квартиры, откуда перенес в машину 60 брикетов, и был задержан ФСБ.
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Мужчина добровольно участвовал в оперативном эксперименте, в результате которого был задержан еще один соучастник. Мариана признала вину только после вердикта присяжных. Она раскаялась и пояснила, что любимый человек, один из неустановленных лиц, ее обманул.
В результате суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в исправительной колонии общего режима.