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    Сборная России по футболу в сентябре проведет два выездных товарищеских матча

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    Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил проведение двух выездных матчей сборной России в сентябре. Об этом, как пишет РИА Новости 7 августа, заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

    Он добавил, что есть принципиальная договоренность об организации игр, однако подробнее говорить о предстоящих соперниках отказался из-за того, что пока не подписаны все документы.

    По информации издания «Спорт-Экспресс», речь идёт о матчах против Вьетнама и Таиланда.

    Напомним, что сборную России и российские клубы в феврале 2022 года отстранили от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за специальной военной операции на Украине.

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    ФутболСборная по футболуВыездной матч
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