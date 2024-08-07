Сборная России по футболу в сентябре проведет два выездных товарищеских матча

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил проведение двух выездных матчей сборной России в сентябре. Об этом, как пишет РИА Новости 7 августа, заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
Он добавил, что есть принципиальная договоренность об организации игр, однако подробнее говорить о предстоящих соперниках отказался из-за того, что пока не подписаны все документы.
По информации издания «Спорт-Экспресс», речь идёт о матчах против Вьетнама и Таиланда.
Напомним, что сборную России и российские клубы в феврале 2022 года отстранили от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за специальной военной операции на Украине.