Сборная России по футболу в сентябре проведет два выездных товарищеских матча

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил проведение двух выездных матчей сборной России в сентябре. Об этом, как пишет РИА Новости 7 августа, заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.



Он добавил, что есть принципиальная договоренность об организации игр, однако подробнее говорить о предстоящих соперниках отказался из-за того, что пока не подписаны все документы.



По информации издания «Спорт-Экспресс», речь идёт о матчах против Вьетнама и Таиланда.

