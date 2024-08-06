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    Двое взрослых и один ребенок пострадали при обстреле села под Белгородом

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    При обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа пострадали три человека, в том числе один ребенок. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 6 августа.

    Так, в результате атаки травмы получил 4-летний мальчик, его госпитализировали с ушибами ног. Его бабушка отделалась ушибом лица, медики обработали рану на месте. Третий пострадавший доставлен в больницу с осколочным ранением височной области, медики диагностировали у него контузию.

    К настоящему моменту в селе выявлено повреждение в одном частном доме.

    Ранее губернатор Белгородской области сообщил о гибели местного жителя в результате атаки БПЛА. Удар пришелся по машине у села Новостроевка-Вторая.

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