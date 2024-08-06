Двое взрослых и один ребенок пострадали при обстреле села под Белгородом

При обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа пострадали три человека, в том числе один ребенок. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 6 августа.



Так, в результате атаки травмы получил 4-летний мальчик, его госпитализировали с ушибами ног. Его бабушка отделалась ушибом лица, медики обработали рану на месте. Третий пострадавший доставлен в больницу с осколочным ранением височной области, медики диагностировали у него контузию.

К настоящему моменту в селе выявлено повреждение в одном частном доме.