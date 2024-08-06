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    Дрон атаковал машину и в Белгородской области. Есть погибший

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    Один человек погиб в результате атаки БПЛА в Белгородской области утром 6 августа. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, у села Новостроевка-Вторая (Грайворонский городской округ) дрон нанес удар по движущемуся автомобилю.

    «К огромному горю, погиб один мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков», — сообщил Гладков.

    В Курской области примерно в то же время коптер атаковал легковой автомобиль на станции Глушково. Ранения получили двое местных жителей.

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