Дрон атаковал машину и в Белгородской области. Есть погибший

Один человек погиб в результате атаки БПЛА в Белгородской области утром 6 августа. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, у села Новостроевка-Вторая (Грайворонский городской округ) дрон нанес удар по движущемуся автомобилю.

«К огромному горю, погиб один мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков», — сообщил Гладков.

В Курской области примерно в то же время коптер атаковал легковой автомобиль на станции Глушково. Ранения получили двое местных жителей.