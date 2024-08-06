Первое смертельное ДТП с Tesla Cybertruck расследуют в США

Автор: KFDM YouTube
Водитель погиб в ДТП с Tesla Cybertruck в американском штате Техас. Это первая известная смертельная авария с участием электрического пикапа компании Илона Маска.
В ночь с воскресенья на понедельник в техасском округе Чамберс водитель Tesla Cybertruck вылетел с трассы и врезался в бетонную водопропускную трубу. После этого автомобиль загорелся, сообщает
Когда пламя потушили, от пикапа остался лишь обгорелый корпус. Водитель электромобиля погиб на месте. Из-за сильных ожогов установить его личность без экспертиз оказалось невозможно. В Департаменте также заявили, что не смогли идентифицировать номерной знак или VIN машины из-за пожара, передает местный телеканал KHOU 11.
Причина аварии устанавливается. Полиция проводит расследование.
Электрические пикапы Cybertruck — еще новинка на дорогах. Tesla начала поставлять их клиентам только в конце