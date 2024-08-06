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    Первое смертельное ДТП с Tesla Cybertruck расследуют в США

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    Автор: KFDM YouTube

    Водитель погиб в ДТП с Tesla Cybertruck в американском штате Техас. Это первая известная смертельная авария с участием электрического пикапа компании Илона Маска.

    В ночь с воскресенья на понедельник в техасском округе Чамберс водитель Tesla Cybertruck вылетел с трассы и врезался в бетонную водопропускную трубу. После этого автомобиль загорелся, сообщает 6 августа Fox 4 Beaumont со ссылкой на Департамент общественной безопасности Техаса.

    Когда пламя потушили, от пикапа остался лишь обгорелый корпус. Водитель электромобиля погиб на месте. Из-за сильных ожогов установить его личность без экспертиз оказалось невозможно. В Департаменте также заявили, что не смогли идентифицировать номерной знак или VIN машины из-за пожара, передает местный телеканал KHOU 11.

    Причина аварии устанавливается. Полиция проводит расследование.

    Электрические пикапы Cybertruck — еще новинка на дорогах. Tesla начала поставлять их клиентам только в конце 2023 года. А в начале 2024-го модель уже успела попасть под отзывную кампанию из-за претензий к размеру шрифта предупреждающих сообщений на приборной панели. Как отмечает Electrek, Cybertruck проходил собственные краш-тесты Tesla, но еще не прошел независимые испытания. При этом система автопилота на пикапе пока недоступна.

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