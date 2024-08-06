Сальдо: противник совершил попытку высадиться с моря на Тендровской косе

Российские военные 6 августа предотвратили проникновение противника на остров Тендровская коса в Черном море на территории Херсонской области, что рядом с Крымом. Об этом сообщил херсонский губернатор Владимир Сальдо.

По его словам, украинские военные ночью попытались высадиться на косе с моря. По предварительным данным, участвовали 12 быстроходных катеров, в том числе «восемь с диверсантами и четыре огневой поддержки», а также ударные и разведывательные БПЛА.

Российские военные, по словам Сальдо, следили за противником с момента его выхода из Очакова и при подходе к косе открыли огонь. Три катера затонули вместе с экипажами. Остальные отступили, «понеся потери в живой силе и получив повреждения».