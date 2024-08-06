Массовые перебои в работе YouTube обеспокоили российских политиков

Российские политики обеспокоены массовыми сбоями в работе YouTube, с которыми сталкиваются россияне, а также перспективой блокировки видеохостинга на территории страны. Об этом во вторник, 6 августа, пишет «Коммерсантъ».

Как отмечают в издании, парламентские партии заявляют, что общаются через YouTube со своими сторонниками. Так, у официального канала КПРФ около 166 тысяч подписчиков, а у партийного проекта «Красная линия» — 294 тысячи , всего — более 460 тысяч человек. На канал «Справедливой России — За правду» (СРЗП) подписаны 248 тысяч , на канал ЛДПР — 49,8 тысячи . У «Новых людей» на платформе около 14,8 тысячи сторонников. У единороссов всего 5 тысяч подписчиков.



В КПРФ риск потери иностранной платформы связывают преимущественно с политикой YouTube, которая подразумевает удаление каналов российских блогеров, журналистов, политических и общественных деятелей. Заблокированных каналов насчитывается уже более 200. Как отмечает пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, коммунисты неоднократно призывали к созданию российских альтернатив, но пока таких же удобных платформ в стране нет.



В СРЗП считают, что YouTube остается наиболее эффективной площадкой для работы с избирателями через видеоконтент. Так, платформа обеспечивает высокий охват видео — от 2 до 10 миллионов просмотров в месяц, что превышает количество подписчиков канала. Это касается в том числе контента в поддержку СВО, за который эсеры иногда получают предупреждения от администрации YouTube. Партия отмечает, что готова к возможным ограничениям на платформе, так как размещает материалы и на других площадках: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен» и Rutube. Тем не менее в СРЗП подчеркивают, что «достойных отечественных альтернатив YouTube пока нет».



ЛДПР рассматривает YouTube как «цифровой музей», где хранится история партии, в том числе выступления Владимира Жириновского с миллионами просмотров. Также партия публикует новые видео с популярными видеоблогерами. В то же время в ЛДПР считают, что YouTube стал инструментом политического давления и западной пропаганды, и призывают развивать отечественные платформы.

Развитие российских аналогов, по мнению партии «Новые люди», может происходить только под воздействием конкуренции, а не запретов. В связи с этим партия запустила кампанию в защиту YouTube под названием «Не надо нас замедлять», к которой присоединились 600 тысяч человек к вечеру 5 августа . Зампред партии Александр Даванков также обратился к Минцифры с предложением создать рабочую группу для спасения иностранного сервиса. Так, «Новые люди» призывают оставить YouTube в покое, пока не появится достойного отечественного аналога.



Ранее видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, перестал воспроизводить видео в высоком разрешении почти во всех браузерах на десктопных компьютерах в России.

