Массовые перебои в работе YouTube обеспокоили российских политиков

Российские политики обеспокоены массовыми сбоями в работе YouTube, с которыми сталкиваются россияне, а также перспективой блокировки видеохостинга на территории страны. Об этом во вторник, 6 августа, пишет «Коммерсантъ».
Как отмечают в издании, парламентские партии заявляют, что общаются через YouTube со своими сторонниками. Так, у официального канала КПРФ около
В КПРФ риск потери иностранной платформы связывают преимущественно с политикой YouTube, которая подразумевает удаление каналов российских блогеров, журналистов, политических и общественных деятелей. Заблокированных каналов насчитывается уже более 200. Как отмечает пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, коммунисты неоднократно призывали к созданию российских альтернатив, но пока таких же удобных платформ в стране нет.
В СРЗП считают, что YouTube остается наиболее эффективной площадкой для работы с избирателями через видеоконтент. Так, платформа обеспечивает высокий охват видео — от 2 до
ЛДПР рассматривает YouTube как «цифровой музей», где хранится история партии, в том числе выступления Владимира Жириновского с миллионами просмотров. Также партия публикует новые видео с популярными видеоблогерами. В то же время в ЛДПР считают, что YouTube стал инструментом политического давления и западной пропаганды, и призывают развивать отечественные платформы.
Развитие российских аналогов, по мнению партии «Новые люди», может происходить только под воздействием конкуренции, а не запретов. В связи с этим партия запустила кампанию в защиту YouTube под названием «Не надо нас замедлять», к которой присоединились
Ранее видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, перестал воспроизводить видео в высоком разрешении почти во всех браузерах на десктопных компьютерах в России.
«Ростелеком» объяснял это «техническими проблемами» в работе оборудования, принадлежащего Google, влияющими на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. В частности, речь шла об износе установленных в России серверов Google Global Cache (GGC).
При этом в корпорации Google опровергли информацию о том, что сбои в работе YouTube являются следствием технических сбоев или проблем с их оборудованием.