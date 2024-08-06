    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, с-в

    760мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd84.95eur93.04

    Массовые перебои в работе YouTube обеспокоили российских политиков

    6191
    22 комментария

    Российские политики обеспокоены массовыми сбоями в работе YouTube, с которыми сталкиваются россияне, а также перспективой блокировки видеохостинга на территории страны. Об этом во вторник, 6 августа, пишет «Коммерсантъ».

    Как отмечают в издании, парламентские партии заявляют, что общаются через YouTube со своими сторонниками. Так, у официального канала КПРФ около 166 тысяч подписчиков, а у партийного проекта «Красная линия» — 294 тысячи, всего — более 460 тысяч человек. На канал «Справедливой России — За правду» (СРЗП) подписаны 248 тысяч, на канал ЛДПР — 49,8 тысячи. У «Новых людей» на платформе около 14,8 тысячи сторонников. У единороссов всего 5 тысяч подписчиков.

    В КПРФ риск потери иностранной платформы связывают преимущественно с политикой YouTube, которая подразумевает удаление каналов российских блогеров, журналистов, политических и общественных деятелей. Заблокированных каналов насчитывается уже более 200. Как отмечает пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, коммунисты неоднократно призывали к созданию российских альтернатив, но пока таких же удобных платформ в стране нет.

    В СРЗП считают, что YouTube остается наиболее эффективной площадкой для работы с избирателями через видеоконтент. Так, платформа обеспечивает высокий охват видео — от 2 до 10 миллионов просмотров в месяц, что превышает количество подписчиков канала. Это касается в том числе контента в поддержку СВО, за который эсеры иногда получают предупреждения от администрации YouTube. Партия отмечает, что готова к возможным ограничениям на платформе, так как размещает материалы и на других площадках: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен» и Rutube. Тем не менее в СРЗП подчеркивают, что «достойных отечественных альтернатив YouTube пока нет».

    ЛДПР рассматривает YouTube как «цифровой музей», где хранится история партии, в том числе выступления Владимира Жириновского с миллионами просмотров. Также партия публикует новые видео с популярными видеоблогерами. В то же время в ЛДПР считают, что YouTube стал инструментом политического давления и западной пропаганды, и призывают развивать отечественные платформы.

    Развитие российских аналогов, по мнению партии «Новые люди», может происходить только под воздействием конкуренции, а не запретов. В связи с этим партия запустила кампанию в защиту YouTube под названием «Не надо нас замедлять», к которой присоединились 600 тысяч человек к вечеру 5 августа. Зампред партии Александр Даванков также обратился к Минцифры с предложением создать рабочую группу для спасения иностранного сервиса. Так, «Новые люди» призывают оставить YouTube в покое, пока не появится достойного отечественного аналога.

    Ранее видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, перестал воспроизводить видео в высоком разрешении почти во всех браузерах на десктопных компьютерах в России.

    «Ростелеком» объяснял это «техническими проблемами» в работе оборудования, принадлежащего Google, влияющими на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. В частности, речь шла об износе установленных в России серверов Google Global Cache (GGC).

    При этом в корпорации Google опровергли информацию о том, что сбои в работе YouTube являются следствием технических сбоев или проблем с их оборудованием.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    YouTubeБлокировка YouTubeЗамедление YouTubeБлокировка каналов на YouTubeПартииЛДПРСправедливая РоссияСправедливая Россия - За правдуЕдиная Россия
    ЛАЙК1
    СМЕХ34
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ15
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 22

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close