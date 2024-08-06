Едва перешли порог ЕГЭ. Кто поступил по квоте для участников СВО и их детей в петербургские вузы

Фото: Александр Баранов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В этом году по отдельной квоте для участников СВО и их детей в вузы Петербурга поступили 1 252 человека — это в два раза больше, чем в прошлом году. Причем часть таких студентов едва перешли порог ЕГЭ, чуть меньше половины — оказались на бюджете вообще без экзаменов. Врачи, инженеры, кораблестроители и педагоги — «Фонтанка» подсчитала, куда поступают по отдельной квоте и в каких количествах.



Сколько мест выделяют для участников СВО

Отдельная квота появилась два года назад. Прежде существовала только особая квота, по которой дети-инвалиды и сироты могли поступить в университет «по упрощенке» — в рамках отдельного конкурса, где проходные баллы традиционно ниже. Военнослужащих и их детей выделили в отдельную категорию — на них, как и на целевиков и льготников, ежегодно отводится по 10 % от бюджетных мест на каждом из направлений в вузах. И если в прошлом году места по отдельной квоте преимущественно приплюсовывались к общему конкурсу и не пользовались особым спросом, то в этом году число поступивших выросло сразу в два раза — с 644 до 1 252.



Отчасти кратный рост может быть связан с тем, что с этого года отдельную квоту расширили. Совсем без экзаменов с этого года принимали Героев РФ, детей участников СВО, удостоенных звания Героя РФ или погибших, получивших увечья, а также (в медицинские вузы) детей медработников, умерших во время пандемии. В рамках отдельного конкурса в вузы поступили участники СВО и их дети, а также дети сотрудников федеральных органов, органов внутренних дел РФ и сотрудников уголовно-исполнительной системы, направленных в другие государства и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах.



Но и этих мест, похоже, недостаточно. В конце июля, как раз в день, когда университеты опубликовали первые приказы зачисленных, глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что поступающих участников СВО и членов их семей больше, чем выделенных на них бюджетных мест. Так что вузы идут на «беспрецедентные меры» и принимают их за свой счет. Прием обещают скорректировать и, видимо, на будущий год число мест увеличат.

Тем временем уже в этом году наплыв олимпиадников и льготников »расшатал» проходные баллы в петербургские вузы, а некоторые направления по итогам приоритетного зачисления остались совсем без бюджета.



Сколько человек зачислили по отдельной квоте

В прошлом году в лидерах по набору по отдельной квоте был Горный институт, в этом его обошел Политех. В университет набрали 148 человек — чуть меньше 5% от общего числа бюджетных мест, преимущественно — айтишников и строителей. На втором месте — СПбГУ, куда по особой квоте поступил 131 человек. В старейший университет военнослужащие и их дети пошли учиться на юристов, историков, востоковедов и филологов.



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Почти сто человек по отдельной квоте прошли в РГПУ им. Герцена, причем треть из них поступили на педагогов без вступительных испытаний, еще 84 человека были зачислены в ИТМО. Особым спросом пользовались одни из самых престижных в вузе направлений, бюджетных мест на которых после льготников и олимпиадников не осталось: «Прикладная математика и информатика», «Информационные системы и технологии» и «Программная инженерия».

В Горный поступил 61 человек, треть — на нефтегазовый факультет. Чуть меньше первокурсников по отдельной квоте зачислили в ВОЕНМЕХ. Среди медицинских самым щедрым приемом отметилась Педиатричка — 50 человек, 35 из них — на педиатрию. Более 40 абитуриентов поступили в архитектурный ГАСУ, петербургский кампус ВШЭ, СПбГУПТД, ГУАП и Первый мед.



Зато почти не пользовалась спросом отдельная квота в Институте психологии и соц. работы, петербургском филиале юридического РГУПа, Химико-фармацевтическом университете и Университете ветеринарной медицины.

Проходные баллы

Оговорим, что, безусловно, далеко не все поступающие по отдельной квоте оказываются на бюджете с совсем уж скромными баллами. На творческие направления стучались и те, кто набрал на ЕГЭ почти максимум, в Политехе и ИТМО редкие зачисленные получали на экзаменах менее 200 баллов. Но, во-первых, в слепую зону попадают те, кто проходил на бюджет без вступительных испытаний — еще два года назад таким правом обладали только победители серьезных олимпиад, в знаниях которых сомневаться не приходится. Во-вторых, все же находятся абитуриенты, едва набравшие пороговые баллы ЕГЭ.



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В приказе Первого меда «Фонтанка» и вовсе обнаружила аномалию — в списке зачисленных на бюджет значится абитуриент, который набрал 105 баллов. Прошел он на стомфак, где проходной в этом году предварительно составил 286 баллов. Самый минимум за ЕГЭ по биологии, химии и русскому языку в 2024 году — 108 баллов, и это не для поступления в вуз, а для того, чтобы экзамен в принципе считался сданным. Так что либо первокурсника зачислили по результатам двух экзаменов, либо он затесался в списки случайно.

С совсем низкими баллами по отдельной квоте поступили и в спортивный Лесгафта — 122 балла на направление «Спорт». Всего со 125 баллами взяли сразу на две программы в ГУМРФ им. Макарова — на «Гидрографию моря» и «Водные пути, порты и судопропускные сооружения». 128 баллов хватило для бюджета в Университете гражданской авиации, 130 — для ПГУПСа.



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С менее чем 150 баллами брали по отдельной квоте еще в восемь вузов Петербурга: на инженера в ВОЕНМЕХе, ГУАПе и Технологическом институте, учителя английского — в Росгидромете, на менеджера — в РАНХиГСе, на соцработника — в СПбГУПТДе и даже на кораблестроителя — в Морском техническом.



В СПбГУ самый низкий балл получил льготник, поступивший на направление «География», в КИТе — на «Телевидение». Самыми высокими проходные оказались в ИТМО и СПбГИКе — 192 и 182 соответственно.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

