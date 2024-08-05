Адвокат: блогеру Эдварду Билу могут ампутировать ногу

Совсем скоро врачи могут поставить скандального блогера Эдварда Била (по паспорту — Эдуард Биль) перед вопросом: жизнь или ампутация. Молодой человек может лишиться ноги после падения с самоката. Об этом 5 августа в беседе с RT сообщил адвокат блогера Хамзат Шаро.



По его словам, сейчас друзья Эдварда консультируются с разными специалистами. Если в ближайшие два дня состояние блогера не улучшится, ему грозит ампутация левой ноги.

«Его могут поставить перед фактом: или соглашайся на это, или мы не гарантируем, что ты выживешь», — уточнил Шаро.

Как пишет RT, Эдвард Бил получил открытый перелом ноги три месяца назад, а накануне на месте травмы началось нагноение. Блогера увезли больницу из спецприемника, где он отбывал наказание за нарушение общественного порядка. Ранее Била и его друга Егора Чернова арестовали на 13 суток за поездку на самокатах в форме, похожей на форму сотрудников ГАИ, с надписью «Самокатная патрульная служба».