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    Адвокат: блогеру Эдварду Билу могут ампутировать ногу

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    Совсем скоро врачи могут поставить скандального блогера Эдварда Била (по паспорту — Эдуард Биль) перед вопросом: жизнь или ампутация. Молодой человек может лишиться ноги после падения с самоката. Об этом 5 августа в беседе с RT сообщил адвокат блогера Хамзат Шаро.

    По его словам, сейчас друзья Эдварда консультируются с разными специалистами. Если в ближайшие два дня состояние блогера не улучшится, ему грозит ампутация левой ноги.

    «Его могут поставить перед фактом: или соглашайся на это, или мы не гарантируем, что ты выживешь», — уточнил Шаро.

    Как пишет RT, Эдвард Бил получил открытый перелом ноги три месяца назад, а накануне на месте травмы началось нагноение. Блогера увезли больницу из спецприемника, где он отбывал наказание за нарушение общественного порядка. Ранее Била и его друга Егора Чернова арестовали на 13 суток за поездку на самокатах в форме, похожей на форму сотрудников ГАИ, с надписью «Самокатная патрульная служба».

    Блогер Эдвард Бил стал широко известен после массовой аварии в Москве. 1 апреля 2021 года в Москве он на скорости 115 км/ч выехал на встречную полосу Новинского бульвара и врезался в Volkswagen. За рулем «Фольксвагена» была сотрудница аппарата Госдумы, она получила тяжелые травмы. Всего в ДТП было вовлечено пять машин. За блогером на тот момент числилось более 500 нарушений. В марте 2022 года ему дали 1 год и 2 месяца колонии. Позже приговор смягчили.

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