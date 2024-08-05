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    Большой проспект В.О. застрянет в ограничениях до середины октября

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    С 5 по 7 августа новые ограничения движения из-за работ вступят в силу в шести районах Петербурга. В том числе на несколько месяцев добавят пробок на Васильевском острове, а в центре уже изменили схему проезда у закрытого участка Садовой улицы.

    Адмиралтейский район

    С 5 августа 2024 года по 24 апреля 2025 года ограничен проезд по Клинскому проспекту от Бронницкой улицы до Московского проспекта, сообщает 5 августа пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Водителей там потеснили временное ограждение и пешеходная галерея.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Василеостровский район

    С 7 августа по 6 сентября для модернизации светофора ограничат движение на перекрестке Детской улицы и Большого проспекта В.О.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А до 15 октября из-за работ по реконструкции инженерных сетей будет ограничен проезд по Большому проспекту В.О. от 18–19-й линий В.О. до 14–15-й линий В.О. Также напомним, что до 10 сентября ограничено движение по Косой линии от 26–27-й линий В.О. до 24–25-й линий В.О., до 15 октября — по Большому проспекту В.О. от 22–23-й линий В.О. до 20–21-й линий В.О. и на пересечении с 13-й линией В.О., а также по 13-й линии В.О. от Большого проспекта В.О. до Среднего проспекта В.О.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Красносельском районе

    С 7 по 14 августа в Горелово для ремонта дорожного покрытия перекроют Луговую улицу от Ленинградской улицы до Прилуговой улицы. Объехать ее можно будет по Молодёжной, Ленинградской и Советской улицам и по Аннинскому шоссе.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Невский район

    С 7 августа по 2 сентября из-за строительства светофора будет ограничено движение на перекрестке улицы Латышских Стрелков и улицы Ворошилова.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Пушкинский район

    В Пушкине с 7 августа по 24 сентября для прокладки инженерных сетей ограничат движение транспорта по Петербургскому шоссе от Витебского проспекта до Детскосельского бульвара.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Центральный район

    С 5 по 19 августа для реконструкции инженерных сетей перекрыто движение по Старорусской улице от Новгородской улицы до тупика. Объезд предусмотрен по Старорусской, Кирилловской, 10-й Советской и Новгородской улицам.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Также изменили схему движения в районе Садовой улицы, где ремонтируют трамвайные пути. Прежняя, действовавшая с 29 июля, собирала слишком много пробок. С 5 по 25 августа действует следующая схема:

    • закрыт проезд по Садовой улице от набережной реки Мойки до Невского проспекта, включая перекрестки с Инженерной и Итальянской улицами,
    • ограничено движение на перекрестке Невского проспекта и Садовой,
    • ограничено движение по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Ново-Конюшенного моста до Невского проспекта с организацией двустороннего движения.
    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
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