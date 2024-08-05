После глухих пробок у закрытой Садовой улицы переделали схему движения

С понедельника, 5 августа, в центре Петербурга изменили схему движения возле закрытого участка Садовой улицы. В конце июля там начался ремонт путей, и движение в районе площади Искусств встало наглухо.
Чтобы минимизировать транспортную нагрузку, в Государственной административно-технической инспекции и комитетах по транспорту и по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга скорректировали работу светофоров и минимизировали повороты налево, сообщает пресс-служба городской администрации. На перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы будет дольше гореть зеленый свет для движения по проспекту. Изменили и работу светофоров на перекрестках набережной Мойки, Садовой и набережной Лебяжьей канавки, а также улицы Пестеля с набережной Фонтанки.
Закрыли проезд по Садовой улице от набережной Мойки до Инженерной улицы: транзитный путь по ней к площади Искусств слишком нагружал Михайловскую улицу и перекресток с Невским, а жилых домов в этой части Садовой нет. А поворот налево на Садовую с Невского при движении от площади Восстания временно ограничили, чтобы транспорт не скапливался на перекрестке. Теперь на этом участке Невского возможно движение прямо в сторону Дворцовой по двум полосам.
Схемы объезда проработали заново. Одна предполагает проезд по нечетной стороне набережной канала Грибоедова, где организовано движение в обе стороны. Вторая — по набережной Фонтанки с возможностью проезда по двум полосам и поворотом на Невский в обе стороны.
Работы на участке Садовой от Инженерной улицы до Невского проспекта стартовали