После глухих пробок у закрытой Садовой улицы переделали схему движения

С понедельника, 5 августа, в центре Петербурга изменили схему движения возле закрытого участка Садовой улицы. В конце июля там начался ремонт путей, и движение в районе площади Искусств встало наглухо.

Чтобы минимизировать транспортную нагрузку, в Государственной административно-технической инспекции и комитетах по транспорту и по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга скорректировали работу светофоров и минимизировали повороты налево, сообщает пресс-служба городской администрации. На перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы будет дольше гореть зеленый свет для движения по проспекту. Изменили и работу светофоров на перекрестках набережной Мойки, Садовой и набережной Лебяжьей канавки, а также улицы Пестеля с набережной Фонтанки.