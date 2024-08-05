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    «Шила в мешке не утаишь»: Гаспара Ноэ заметили в московских ночных клубах

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    Французского кинорежиссера и сценариста Гаспара Ноэ заметили в модных питейных заведениях Москвы минувшей ночью. Совместными кадрами с Ноэ поделились гости клубов «Симач» и Arma 17 в социальных сетях, пишет 5 августа издание «Правила жизни».


    Официального подтверждения приезда в Москву от Гаспара Ноэ не было. Также пока не афишируется причина, по которой кинорежиссер решил посетить российскую столицу.

    Пока приезд Ноэ в Москву подтвердил лишь журнал «Москвичка». «Теперь официально: Гаспар Ноэ действительно приехал в Москву. Мы долго держали это в секрете, но от коллег шила в мешке не утаишь. Гаспар приехал в Москву в том числе для того, чтобы поучаствовать в одном закрытом мероприятии для нас, «Москвички» и Arthouse», — сообщается в Telegram-канале журнала.

    Гаспар Ноэ — известный французский кинорежиссер испанского происхождения. Ноэ снимает преимущественно в стиле артхаус, его фильмы не раз были представлены на Каннском кинофестивале. Режиссер получил большую узнаваемость после того, как в 2001 году снял в своем фильме «Необратимость» Монику Беллуччи, Венсана Касселя и Альберта Дюпонтеля. Все фильмы Ноэ неоднозначны, противоречивы и обсуждаемы. Его самые известные картины: «Любовь», «Экстаз», «Вход в пустоту» и «Вечный свет».

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