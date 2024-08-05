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    После шторма на Ладоге крохалята забегали по воде

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    Птенцы крохаля умеют бегать по поверхности воды, причем развивают скорость выше, чем когда просто плывут. Любопытные кадры сделал фотограф-натуралист Антон Кубышкин, видео публикует 5 августа сообщество «Грибы и Грибники СПб».

    По его словам, в воскресенье после ночного шторма крохалихе пришлось переводить детей в другое место. «Отважная ребятня еле-еле поспевает по волнующейся Ладоге за мамой. И когда сильно отстают, им приходится догонять бегом. Удивительно, что утята умеют бегать по воде — недолго, маленькими перебежками, но умеют! Молодцы. А когда семейство накрывает волной — у меня аж сердце выпрыгивает, но через секунду они как ни в чём не бывало снова держат курс в пункт назначения», — рассказывает фотограф.

    Большой крохаль — крупная утка, занесенная в Красную книгу Ленинградской области. Обычно в семействе больше десяти детей, в этом году видели даже самку с 53 крохалятами, и иногда мама возит их на своей спине.

    В ночь на воскресенье на Ладожском озере штормило, были зарницы и молнии, а также стелющийся туман.

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