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    У Шереметевского дворца пройдет IX этнический фестиваль «Музыки мира»

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    Парадный двор Шереметевского дворца соберет этно-группы на сцене IX этнического фестиваля «Музыки мира» 10 и 11 августа. 6+

    Фото: «Kivi Niemi»
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    В фестивальной программе представлены артисты, играющие этно-рок, этно-фьюжн, электронику, эмбиент и многое другое. В этом году хедлайнерами выступят группы Namgar, чья музыка уходит корнями в древнее наследие кочевников Бурятии и Монголии, и Khoomei Beat — мастера смешения медитативных мелодий тувинского фольклора с актуальными фанковыми ритмами.

    В результате онлайн-конкурса в концерте получили возможность участвовать коллектив «Хаерако’ cей» из Нарьян-Мара, исполняющий медитативный северный фолк с элементами рока, московский коллектив «Kivi Niemi», который насыщает аутентичные русские мелодии брутальными вибрациями безладового баса, и ансамбль «Sumorota», созданный выпускниками Гнесинского училища. Все эти группы явят многонациональный музыкальный микс.

    Кроме концертов, для зрителей проведут экскурсии по коллекции музыкальных инструментов Музея музыки, мастер-классы по плетению из бересты, ткачеству и мозаике, пленэры, а также творческие встречи с музыкантами.

    Фестиваль «Музыки мира» — ежегодный проект Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, который проходит с 2016 года.

    Женя Авербах

    Фото: «Kivi Niemi»

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