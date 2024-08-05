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    Актриса из «Слова пацана» сыграла в драме о семейных трудностях

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    Фото: кадр из фильма
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    8 августа в кино стартует драма режиссера Алены Званцовой «Ячейка общества». Сюжет вращается вокруг молодой семьи, в жизни которой происходит важное событие: ребёнок впервые идёт в детский сад. Молодая мать, пять лет до этого просидевшая в декретном отпуске, впервые сталкивается с ощущением свободы. Не зная, чем заняться, она невзначай влюбляется. Дочка становится свидетельницей ее флирта и, неверно истолковав ситуацию, рассказывает всё отцу… Ещё недавно абсолютно счастливая «ячейка общества» начинает рушиться. Теперь молодым родителям придется срочно повзрослеть, чтобы сохранить семью.

    Премьера картины прошла 13 июля в рамках конкурсной программы кинофестиваля Горький Fest в Нижнем Новгороде. Главные роли в фильме сыграли Анастасия Красовская, лучше всего известная по роли следователя в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и Кузьма Котрелев, сыгравший в триллере «Правда» и сериале «Кафе «Куба»».

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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