Два случая лихорадки Западного Нила выявлены в Астраханской области

В Астраханской области зарегистрировали два случая лихорадки Западного Нила. Ещё два ждут лабораторного подтверждения. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает ТАСС.



По данным управления Роспотребнадзора по региону, лихорадка Западного Нила выявлена у двух человек, ещё два случая ждут подтверждения. Ранее заболевшие уже были выписаны, а ещё двое продолжают лечение. При этом тяжелое течение заболевания не наблюдается.



Как отмечает ведомство, случаи заражения лихорадкой Западного Нила обнаружили в Астрахани и Приволжском районе. Специалисты считают, что количество заболевших может увеличиться, потому что благоприятные условия в регионе для комаров, являющихся переносчиками болезни, сохраняются до начала октября.

