Два случая лихорадки Западного Нила выявлены в Астраханской области

В Астраханской области зарегистрировали два случая лихорадки Западного Нила. Ещё два ждут лабораторного подтверждения. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает ТАСС.
По данным управления Роспотребнадзора по региону, лихорадка Западного Нила выявлена у двух человек, ещё два случая ждут подтверждения. Ранее заболевшие уже были выписаны, а ещё двое продолжают лечение. При этом тяжелое течение заболевания не наблюдается.
Как отмечает ведомство, случаи заражения лихорадкой Западного Нила обнаружили в Астрахани и Приволжском районе. Специалисты считают, что количество заболевших может увеличиться, потому что благоприятные условия в регионе для комаров, являющихся переносчиками болезни, сохраняются до начала октября.
Ранее четыре случая лихорадки Западного Нила зафиксировали в Татарстане, все пациенты получают медицинскую помощь в стационарах. 5 августа, по данным ТАСС, общее число заболевших в республике выросло до 14 человек.
В Национальном медицинском исследовательском центре заявляют, что более 80% случаев инфекции регистрируются в регионах Южного федерального округа России. Тем не менее в связи с изменением климата лихорадка Западного Нила стала встречаться также в Центральной части России и Поволжье.
Лихорадка Западного Нила — вирусное заболевание, которое передается человеку через укус комара. Зачастую инфекция протекает бессимптомно. В редких случаях развивается воспаление мозговых оболочек (менингит), мозга (энцефалит) или других органов, в тяжёлых случаях происходит поражение ЦНС. Для защиты от комаров советуют применять репелленты, а во время прогулок на природе надевать закрытую одежду.