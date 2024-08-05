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    В восьми районах Петербурга проведут 30 испытаний труб

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    В Петербурге в период с 5 по 11 августа проведут 30 гидравлических испытаний в восьми районах. Это необходимо для выявления ненадежных участков тепловых сетей перед отопительным сезоном, сообщает пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.

    Во Фрунзенском, Красносельском и Красногвардейском районах ГУП «ТЭК СПб» проведет четыре испытания. Одно запланировано АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в Василеостровском районе. 24 испытания труб ООО «Петербургтеплоэнерго» ожидается в Курортном, Петроградском и Центральном районах. Ещё одно проведет ООО «Теплоэнерго» в Выборгском районе.

    Список с адресами опубликован на сайте комитета по энергетике в разделе «Подготовка и проведение отопительного сезона». Там можно узнать, попадает ли определенный дом в зону испытания. В случае вытекания воды, проседания грунта и прорывов необходимо звонить по телефону 112 или 004.

    Гидравлические испытания сетей — обязательные мероприятия перед началом холодов. Во время проверки давление в трубопроводах увеличивают до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку, а температуру воды при этом из соображений безопасности снижают до 40 градусов.

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