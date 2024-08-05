В восьми районах Петербурга проведут 30 испытаний труб

В Петербурге в период с 5 по 11 августа проведут 30 гидравлических испытаний в восьми районах. Это необходимо для выявления ненадежных участков тепловых сетей перед отопительным сезоном, сообщает пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.



Во Фрунзенском, Красносельском и Красногвардейском районах ГУП «ТЭК СПб» проведет четыре испытания. Одно запланировано АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в Василеостровском районе. 24 испытания труб ООО «Петербургтеплоэнерго » ожидается в Курортном, Петроградском и Центральном районах. Ещё одно проведет ООО «Теплоэнерго » в Выборгском районе.

