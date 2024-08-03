«Голос Стивена — уникальный инструмент»: группа Aerosmith завершает гастрольную деятельность из-за проблем со связками у вокалиста

Американская рок-группа Aerosmith объявила о завершении гастрольной деятельности и об отмене предстоящих концертов в рамках прощального тура Peace Out. Причиной называются проблемы с голосом у вокалиста Стивена Тайлера.

Соответствующее сообщение появилось на сайте музыкального коллектива.

«Это был 1970 год, когда искра вдохновения превратилась в Aerosmith. Эта искра вспыхнула и горит уже более пяти десятилетий» — так начинается, по сути, прощальное послание группы.

«Мы всегда хотели поразить вас своим выступлением. Как вы знаете, голос Стивена — инструмент, не имеющий аналогов ни у кого другого. Он провел месяцы, неустанно работая над тем, чтобы вернуть своему голосу тот уровень, который был у него до травмы. Мы видели, как ему тяжело, несмотря на то что рядом с ним была лучшая команда медиков. К сожалению, очевидно, что полное восстановление после его травмы невозможно. Мы приняли душераздирающее и трудное, но необходимое решение — уйти с гастрольной сцены», — говорится далее.