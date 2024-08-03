    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Облачно, Дождь

    Ощущается как 16

    1 м/с, с-в

    754мм

    97%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.7eur92.83

    «Голос Стивена — уникальный инструмент»: группа Aerosmith завершает гастрольную деятельность из-за проблем со связками у вокалиста

    738
    5 комментариев

    Американская рок-группа Aerosmith объявила о завершении гастрольной деятельности и об отмене предстоящих концертов в рамках прощального тура Peace Out. Причиной называются проблемы с голосом у вокалиста Стивена Тайлера.

    Соответствующее сообщение появилось на сайте музыкального коллектива.

    «Это был 1970 год, когда искра вдохновения превратилась в Aerosmith. Эта искра вспыхнула и горит уже более пяти десятилетий» — так начинается, по сути, прощальное послание группы.

    «Мы всегда хотели поразить вас своим выступлением. Как вы знаете, голос Стивена — инструмент, не имеющий аналогов ни у кого другого. Он провел месяцы, неустанно работая над тем, чтобы вернуть своему голосу тот уровень, который был у него до травмы. Мы видели, как ему тяжело, несмотря на то что рядом с ним была лучшая команда медиков. К сожалению, очевидно, что полное восстановление после его травмы невозможно. Мы приняли душераздирающее и трудное, но необходимое решение — уйти с гастрольной сцены», — говорится далее.

    На счету Aerosmith четыре премии Grammy. В 2001 году группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    AerosmithСтивен тайлерГастрольная деятельностьОтмена концертовПроблемы с голосом
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ8

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close