«На любую должность согласен, просит дать автомат и окоп»: Подозреваемого в хищениях полковника Пешкова не пускают на СВО

Арестованного и находящегося под следствием бывшего заместителя командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковника Дмитрия Пешкова Министерство обороны не стало отправлять на специальную военную операцию, несмотря на прошение бывшего тыловика. Об этом 3 августа сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката арестованного полковника.

«Он <...> на любую должность согласен, только просит дать ему автомат, дать окоп, и он пойдет защищать честь Родины... Он более 25 лет отслужил в армии, а его никуда не отправляют»,— приводит «Ъ» заявление защитника.

