    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    0 м/с, штиль

    753мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.7eur92.83

    «На любую должность согласен, просит дать автомат и окоп»: Подозреваемого в хищениях полковника Пешкова не пускают на СВО

    2075
    11 комментариев

    Арестованного и находящегося под следствием бывшего заместителя командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковника Дмитрия Пешкова Министерство обороны не стало отправлять на специальную военную операцию, несмотря на прошение бывшего тыловика. Об этом 3 августа сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката арестованного полковника.

    «Он <...> на любую должность согласен, только просит дать ему автомат, дать окоп, и он пойдет защищать честь Родины... Он более 25 лет отслужил в армии, а его никуда не отправляют»,— приводит «Ъ» заявление защитника.

    Пешков при этом продолжает настаивать на своей невиновности.

    Он был арестован накануне по делу о хищениях при поставках пайков для нужд СВО, и ему предъявлены обвинения по делу о растрате (статья 160 УК РФ). Поставка некачественных сухпайков военнослужащим также фигурирует в деле бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, который тоже арестован.

    Помимо этого, Мещанский суд Москвы арестовал руководителя АО «Военторг» Владимира Павлова до 30 сентября 2024 года по делу о хищении денег при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Дмитрий ПешковПолковникПайки для СВОХищенияРастратаАрестДмитрий Булгаков
    ЛАЙК0
    СМЕХ17
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close