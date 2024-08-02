«Сбил двух пешеходов и перевернулся». Один человек погиб в огненном ДТП в Буграх

Смертельное ДТП произошло в городе Бугры Всеволожского района Ленобласти. Легковой автомобиль сбил двух пешеходов, перевернулся и загорелся. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 2 августа.
Авария случилась около 9 часов вечера на автодороге «Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск». По предварительным данным, 67-летний водитель «Субару Форестер» не справился с управлением и сбил двоих 23-летних прохожих, переходивших дорогу. После машина перевернулась и вылетела на тротуар, где загорелась.
Для одного из пешеходов полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, второго пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
Со слова водителя, во время движения он потерял сознание.
Судя по кадрам в телеграм-канале «Мегаполис», огонь полностью охватил перевернутый автомобиль, большой столб дыма был виден издалека. К месту происшествия были направлены медики, пожарные и сотрудники дорожной полиции.