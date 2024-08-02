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    В Кремле рассмотрят запрос на интервью Гершковича с Путиным, если такой поступит

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    В Кремле готовы рассмотреть вопрос о проведении интервью помилованного американского журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича с президентом РФ Владимиром Путиным, если такой запрос поступит. Об этом 2 августа сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит «Ъ».

    Песков добавил, что многие иностранные СМИ обращаются с аналогичной просьбой.

    «Если президент посчитает необходимым дать интервью зарубежным СМИ, он это сделает», — заявил пресс-секретарь.

    Гершкович вернулся в США в рамках обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном, который прошел вечером 1 августа в Анкаре. «Фонтанка» делилась первыми кадрами обмена. Всего с российской стороны было выдано 16 человек.

    ФСБ сообщала, что в Россию вернулись восемь граждан, в том числе двое детей семьи Дульцевых.

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