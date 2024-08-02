В Кремле рассмотрят запрос на интервью Гершковича с Путиным, если такой поступит

В Кремле готовы рассмотреть вопрос о проведении интервью помилованного американского журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича с президентом РФ Владимиром Путиным, если такой запрос поступит. Об этом 2 августа сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит «Ъ».



Песков добавил, что многие иностранные СМИ обращаются с аналогичной просьбой.

«Если президент посчитает необходимым дать интервью зарубежным СМИ, он это сделает», — заявил пресс-секретарь.

Гершкович вернулся в США в рамках обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном, который прошел вечером 1 августа в Анкаре. «Фонтанка» делилась первыми кадрами обмена. Всего с российской стороны было выдано 16 человек.