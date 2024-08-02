Застройщик ЖК «Лампо» в Мурино получил условный срок. У дольщиков похитили более 300 млн рублей

Московский районный суд признал виновным в мошенничестве гендиректора ООО «Петрострой» Дмитрия Ипатова по делу о хищении у дольщиков ЖК «Лампо» в Мурино и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 3 года. Об этом 2 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





По версии обвинения, в период с 2018 по 2019 годы у Ипатова, владеющего 34% долей в «Петрострое», возник преступный умысел на хищение денежных средств у граждан под видом привлечения в строительство многоквартирного жилого дома.

Суд установил, что с 22 июня 2018 года «Петрострой» выступал застройщиком ЖК «Лампо» и вплоть до 16 августа 2021 года гендиректор компании Дмитрий Ипатов систематически получал деньги от граждан, обязуясь по окончании строительства предоставить им в собственность квартиры. Однако полученными средствами предприниматель распоряжался по своему усмотрению. Кроме того, у «Петростроя» не было полномочий застройщика, так что исполнить принятые перед гражданами обязательства никто не собирался.

Сумма хищения по 183 эпизодам составила более 359 млн рублей.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Имущество Ипатова — нежилые помещения в Никольском и Перми, а также 250 помещений во ООО «Орион-Строй» во Всеволожском районе и земли САОЗТ «Ручьи» — было арестовано Московским районным судом в 2023 году.

Изначально следствие предъявило Ипатову обвинение по каждому из 183 эпизодов мошенничества, однако суд постановил, что все они были объединены единым умыслом, так что имело место единое продолжаемое преступление. Суд квалифицировал действия предпринимателя по 4 части 159 статьи УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Он был приговорен к 5 годам условно с испытательным сроком 3 года, арест с имущества снят.

ЖК «Лампо» достроен, получено разрешение на ввод в эксплуатацию уже 2 очереди, уточняют в пресс-службе судов.

На данный момент у Московского райсуда Петербурга находится еще одно уголовное дело по обманутым дольщикам ЖК «Ломоносовъ». Как писала «Фонтанка», фигурантами стали гендиректор ООО «Петрострой» Дмитрий Ипатов и руководитель ООО «Альянс-Строй-Нева» Дмитрий Пономарев. Обвинение полагает, что предприниматели привлекли к строительству ЖК средства дольщиков, только исполнять обязательства и достраивать дома не планировали. Каждому из обвиняемых вменяют 214 эпизодов мошенничества на общую сумму не менее 430 млн рублей.

В июле 2022 года «Петрострой» был признан банкротом.

