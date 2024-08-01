Тяжёлая смесь. Почему петербургский суд вернул прокурору дело иностранца, которого обменяли на россиян

Процесс по делу гражданина Германии, задержанного в Пулково с наркосодержащим мармеладом, завершился за три дня до обмена заключёнными: суд вернул материалы транспортному прокурору.
Как сообщила глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева 1 августа, Московский районный суд вынес соответствующее постановление по делу Патрика Шёбеля 29 июля.
В карточке дела отмечено, что основанием для этого стало наличие фактических обстоятельств, которые указывают на более тяжкую квалификацию.
38-летнего Шёбеля задержали в Пулково, когда он прилетел из Гамбурга в гости к петербургской подруге по онлайн-переписке. С собой он привёз пакетик с мармеладными мишками, на котором был изображён лист канабиса. Экспресс-тест показал, что в конфетах содержится наркотическое средство, запрещённое к провозу через границу.
Немцу вменили первую часть статьи 229.1 УК — контрабанда наркотических средств. Суд начал слушать дело в апреле. Уже в процессе о возвращении дела ходатайствовал гособвинитель, подсудимый и его защитник возражали.
По данным «Фонтанки», в представленных в суд заключениях не было указано, являются ли конфеты и содержащееся в них запрещённое вещество смесью, которую можно употреблять. Во время предварительного следствия это так и не установили, а в суде Шёбель подтвердил свои показания: он ел «мишек» целиком.
Здесь имеет значение размер. В конфетах массой 15,51 г выявили 0,034 г наркотика. Это соотносится с предъявленным обвинением, однако если рассматривать мармелад вместе с содержимым как смесь, то вес тянет на более тяжкую часть той же статьи о контрабанде.
Без возврата дела прокурору суд не может расширить обвинение — это неустранимое препятствие для продолжения процесса. Материалы вернули в Санкт-Петербургскую транспортную прокуратуру. Шёбель оставался под стражей — срок меры был продлён до конца сентября.
Шёбель вошел в списки на обмен и уже покинул Россию. На сайте Кремля его фамилии нет среди 13 помилованных, поскольку Шёбель не является осуждённым. Нет в списке Кремля и петербургского активиста Германа Мойжеса, обвиняемого в госизмене. Карточка его дела пропала из базы Лефортовского суда Москвы перед обменом. У Мойжеса есть немецкое гражданство.