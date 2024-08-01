Тяжёлая смесь. Почему петербургский суд вернул прокурору дело иностранца, которого обменяли на россиян

Процесс по делу гражданина Германии, задержанного в Пулково с наркосодержащим мармеладом, завершился за три дня до обмена заключёнными: суд вернул материалы транспортному прокурору.



Как сообщила глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева 1 августа, Московский районный суд вынес соответствующее постановление по делу Патрика Шёбеля 29 июля.



В карточке дела отмечено, что основанием для этого стало наличие фактических обстоятельств, которые указывают на более тяжкую квалификацию.



38-летнего Шёбеля задержали в Пулково, когда он прилетел из Гамбурга в гости к петербургской подруге по онлайн-переписке. С собой он привёз пакетик с мармеладными мишками, на котором был изображён лист канабиса. Экспресс-тест показал, что в конфетах содержится наркотическое средство, запрещённое к провозу через границу.

