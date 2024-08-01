Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал Олимпиады

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер 1 августа вышли в полуфинал XXXIII летних Олимпийских игра в Париже, обыграв в парном разряде дуэт из Чехии Барбору Крейчикову и Катерину Синякову.
В матче 1/4 финала россиянки победили действующих олимпийских чемпионок в двух сетах со счетом 6:1, 7:5.
Игра продлилась 1 час 31 минуту. У Андреевой и Шнайдер один раз была подача навылет, были две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
В полуфинальном матче российским теннисисткам предстоит сыграть с победительницами матча Кристина Буча / Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина).
Ранее Шнайдер и Андреева одержали победу над канадскими спортсменками Лейлой Фернандес и Габриэлой Дабровски и обыграли дуэт из Австралии — Оливию Гадеки и Айлу Томлянович.
Андреева и Шнайдер остались последними из российских теннисистов, выступающих на Олимпиаде в Париже.