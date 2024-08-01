Сторонники Кевина Лика заявили об обмене. Родственники не в курсе и следят за происходящим по СМИ

Гражданин ФРГ и России Кевин Лик, осужденный по статье о госизмене, мог быть в числе освобожденных из российской колонии в рамках международного обмена заключенными. О возвращении 19-летнего Лика на родину в Германию сообщает Telegram-канал его группы поддержки.
«Мы с большой радостью сообщаем, что испытание российской тюрьмой подошло к завершению», — сказано в канале.
Отмечается, что Кевин Лик провел за решеткой 526 дней. В феврале 2023 года 18-летнего Лика задержали при попытке вывоза в Германию фотографий и видео воинских частей Майкопского гарнизона. В декабре 2023 года его признали виновным в государственной измене и приговорили к четырем годам колонии.
Напомним, что 30 июля 2024 года мать Кевина Виктория узнала о том, что ее сын пропал из колонии в Архангельской области, когда пыталась передать ему продукты. Также из колоний начали пропадать другие осужденные, однако власти не комментировали подготовку к обмену и не давали списки.
Мать Кевина сообщила «Фонтанке», что следит за ситуацией с его возможным освобождением по опубликованным спискам и информации в СМИ. Лично с ней по поводу международного обмена никто не связывался. Она находится в ожидании сообщения или звонка от самого Кевина.
Вечером 1 августа, по информации турецкого издания NTV, в Анкаре состоялся предполагаемый обмен заключенными между Россией и США. Позже обмен 26 заключенными подтвердила турецкая разведка.
«Наша организация сыграла важную посредническую роль в этой операции — самой масштабной за последнее время. В Анкаре проведен обмен 26 заключенными из 7 стран», — приводит заявление Национальной разведывательной организации Турции ТАСС.
Песков, в свою очередь, пообещал прокомментировать обмен заключенными, возможно, сегодня.
О том, кто еще мог быть в списках на обмен, читайте в материале «Фонтанки».