Сторонники Кевина Лика заявили об обмене. Родственники не в курсе и следят за происходящим по СМИ

Гражданин ФРГ и России Кевин Лик, осужденный по статье о госизмене, мог быть в числе освобожденных из российской колонии в рамках международного обмена заключенными. О возвращении 19-летнего Лика на родину в Германию сообщает Telegram-канал его группы поддержки.



«Мы с большой радостью сообщаем, что испытание российской тюрьмой подошло к завершению», — сказано в канале.



Отмечается, что Кевин Лик провел за решеткой 526 дней. В феврале 2023 года 18-летнего Лика задержали при попытке вывоза в Германию фотографий и видео воинских частей Майкопского гарнизона. В декабре 2023 года его признали виновным в государственной измене и приговорили к четырем годам колонии.

