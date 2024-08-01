    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, с-з

    750мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd86.11eur93.51

    Сторонники Кевина Лика заявили об обмене. Родственники не в курсе и следят за происходящим по СМИ

    1016
    3 комментария

    Гражданин ФРГ и России Кевин Лик, осужденный по статье о госизмене, мог быть в числе освобожденных из российской колонии в рамках международного обмена заключенными. О возвращении 19-летнего Лика на родину в Германию сообщает Telegram-канал его группы поддержки.

    «Мы с большой радостью сообщаем, что испытание российской тюрьмой подошло к завершению», — сказано в канале.

    Отмечается, что Кевин Лик провел за решеткой 526 дней. В феврале 2023 года 18-летнего Лика задержали при попытке вывоза в Германию фотографий и видео воинских частей Майкопского гарнизона. В декабре 2023 года его признали виновным в государственной измене и приговорили к четырем годам колонии.

    Напомним, что 30 июля 2024 года мать Кевина Виктория узнала о том, что ее сын пропал из колонии в Архангельской области, когда пыталась передать ему продукты. Также из колоний начали пропадать другие осужденные, однако власти не комментировали подготовку к обмену и не давали списки.

    Мать Кевина сообщила «Фонтанке», что следит за ситуацией с его возможным освобождением по опубликованным спискам и информации в СМИ. Лично с ней по поводу международного обмена никто не связывался. Она находится в ожидании сообщения или звонка от самого Кевина.

    Вечером 1 августа, по информации турецкого издания NTV, в Анкаре состоялся предполагаемый обмен заключенными между Россией и США. Позже обмен 26 заключенными подтвердила турецкая разведка.

    «Наша организация сыграла важную посредническую роль в этой операции — самой масштабной за последнее время. В Анкаре проведен обмен 26 заключенными из 7 стран», — приводит заявление Национальной разведывательной организации Турции ТАСС.

    Песков, в свою очередь, пообещал прокомментировать обмен заключенными, возможно, сегодня.

    О том, кто еще мог быть в списках на обмен, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Обмен
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close