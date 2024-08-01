NTV: В Турции произошел обмен заключенными между Россией и США

В Турции состоялся предполагаемый обмен заключенными между Россией и США. По информации местного издания NTV, 1 августа стороны обменяли 26 человек.
Сообщается, что возможный обмен произошел при посредничестве Национальной разведывательной организации Турции (Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT). Среди участников обмена в Анкаре — двое детей, также сообщил телеканал.
«Наша организация сыграла важную роль в этой операции, крупнейшей за последний период», — приводит NTV заявление MIT.
Телеканал вел прямую трансляцию с места событий. Предполагаемый обмен состоялся в аэропортеу Анкары, куда приземлились два российских самолета. В Кремле эту информацию пока не комментировали.
Ранее «Фонтанка» со ссылкой на Bloomberg сообщала о возможном обмене заключенными между Россией и США. По неподтвержденным данным, Москва среди прочих обменяла художницу Сашу Скочиленко, политика Илью Яшина*, Лилию Чанышеву, Ксению Фадееву, Олега Орлова* и 19-летнего Кевина Лика, которых накануне этапировали в неизвестном направлении. Также в Россию вернутся несколько граждан, отбывавших наказание в США и Европе по обвинениям в шпионаже, отмывании денег и других преступлениях.
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