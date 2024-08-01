    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, зап

    750мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd86.11eur93.51

    NTV: В Турции произошел обмен заключенными между Россией и США

    4371
    23 комментария

    В Турции состоялся предполагаемый обмен заключенными между Россией и США. По информации местного издания NTV, 1 августа стороны обменяли 26 человек.

    Сообщается, что возможный обмен произошел при посредничестве Национальной разведывательной организации Турции (Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT). Среди участников обмена в Анкаре — двое детей, также сообщил телеканал.


    «Наша организация сыграла важную роль в этой операции, крупнейшей за последний период», — приводит NTV заявление MIT.

    Телеканал вел прямую трансляцию с места событий. Предполагаемый обмен состоялся в аэропортеу Анкары, куда приземлились два российских самолета. В Кремле эту информацию пока не комментировали.

    Ранее «Фонтанка» со ссылкой на Bloomberg сообщала о возможном обмене заключенными между Россией и США. По неподтвержденным данным, Москва среди прочих обменяла художницу Сашу Скочиленко, политика Илью Яшина*, Лилию Чанышеву, Ксению Фадееву, Олега Орлова* и 19-летнего Кевина Лика, которых накануне этапировали в неизвестном направлении. Также в Россию вернутся несколько граждан, отбывавших наказание в США и Европе по обвинениям в шпионаже, отмывании денег и других преступлениях.

    * Признаны Минюстом иностранными агентами.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Обмен заключеннымиТурцияСША
    ЛАЙК13
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 23

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    23
    close