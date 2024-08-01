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    В Петербурге хозяйка стаи собак заплатит 62 тысячи рублей владелице растерзанного терьера Тоси

    2021
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    Суд в Петербурге удовлетворил иск хозяйки йоркширского терьера Тоси, которого насмерть загрызла стая собак в Лисьем Носу в июне 2022 года. Владелице выплатят 62 тысячи рублей, из которых 28 тысяч — стоимость собаки. Об этом 1 августа сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Нападение на Тосю произошло 8 июня. Хозяйка вместе с собакой гуляли в Лисьем Носу, как вдруг на терьера напала стая животных покрупнее. Тосю буквально растерзали на глазах у владелицы, но женщина все же попыталась спасти любимого питомца.

    Ветеринары попытались спасти терьера, но безуспешно. Отдав за их услуги более 24 тысяч рублей, хозяйка Тоси обратилась в суд.

    Хозяйка стаи собак свою вину не признала, в суд не явилась и отложить слушание дела не попросила. Тем не менее ее признали виновной в гибели Тоси, обязав выплатить 62,6 тысячи рублей владелице терьера в качестве возмещения ущерба и компенсации морального вреда.

    «Фонтанка» ранее рассказывала о стае собак, которая едва не загрызла молодую пару у станции метро «Старая деревня». Парня животные покусали за голову и руки, а девушку — за лицо, спину, живот и конечности.

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