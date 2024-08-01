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    «И жары-то не было». Главный синоптик подвел температурные итоги июля в Петербурге

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    Среднемесячная температура июля, несмотря на жаркие рекорды, оказалась не самой высокой в этом веке. При этом месяц выдался особенно теплым и скудным на осадки. Об этом 1 августа сообщил в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    По его словам, всего 6 дней в июле столбики термометров опускались ниже нормы, обойдя показатели жаркого 2021 года с 7 днями непогоды. «Надо отметить, что и жары-то не было, всего два дня с температурой, превышающей 30 градусов, но 1 июля рекорд основательный, так как +33 градуса нечасто в городе бывают», — написал синоптик.

    Осадков в городе было крайне мало, зато особенно часто светило солнце. «А вот по общему количеству часов мы уступили в этом июле даже 2022 и 23 годам, не говоря уж о 2021 годе с его 356 часами», — заключил Колесов.

    В минувшем месяце погода провоцировала нарушения температурного режима почти в 4% городских автобусов. Пляжи и парки Петербурга были востребованы горожанами и туристами. В последнюю пятницу июля из-за жары в городе объявляли «желтый» уровень погодной опасности.

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