«И жары-то не было». Главный синоптик подвел температурные итоги июля в Петербурге

Среднемесячная температура июля, несмотря на жаркие рекорды, оказалась не самой высокой в этом веке. При этом месяц выдался особенно теплым и скудным на осадки. Об этом 1 августа сообщил в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



По его словам, всего 6 дней в июле столбики термометров опускались ниже нормы, обойдя показатели жаркого 2021 года с 7 днями непогоды. «Надо отметить, что и жары-то не было, всего два дня с температурой, превышающей 30 градусов, но 1 июля рекорд основательный, так как +33 градуса нечасто в городе бывают», — написал синоптик.