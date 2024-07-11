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    Петербург успел насладиться жарой перед непогодой. На пляжах и в парках загорали

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    4 комментария
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Северная столица в четверг превратилась в курорт. Пляжи и парки Петербурга 11 июля были востребованы горожанами и туристами. Солнечные кадры запечатлели фотографы «Фонтанки».

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Сегодня столбик термометра поднялся до 28 градусов тепла и все срочно захотели освежиться. Люди целыми семьями вместе с детьми приходили к водоемам, чтобы искупаться и позагорать. Несмотря на то, что жара настигла город в середине рабочего дня, насладиться солнцем успели многие. Четвероногие друзья, которых хозяева взяли на прогулку, тоже испытали на себе прелести лета. Правда, непонятно, понравилось им это или не очень.

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    Уже завтра, 12 июля, в Петербурге ожидаются ливни, грозы, град и порывы ветра до 17 м/с. В городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности с 4 часов утра до 9 часов вечера.

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    Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что непогоду в город на Неве несет атмосферный циклон.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 4

    Ганс-Дитрих Геншер11 Июл 2024 в 23:04
    Где непогода? Душниловка была и есть.
    Включайте побыстрее +15.
    +1−0
    Сбытчик влажных мечт11 Июл 2024 в 23:01
    Это лето в плане погоды действительно аномально: оно очень холодное. То, что некоторые называют жарой - это погода, которая должна быть летом здорового человека, а не курильщика.
    +1−1
    alexadmin11 Июл 2024 в 23:00
    Что "технического" в шабаше брикса?
    +0−0
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