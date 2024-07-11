Петербург успел насладиться жарой перед непогодой. На пляжах и в парках загорали

Северная столица в четверг превратилась в курорт. Пляжи и парки Петербурга 11 июля были востребованы горожанами и туристами. Солнечные кадры запечатлели фотографы «Фонтанки».
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Сегодня столбик термометра поднялся до 28 градусов тепла и все срочно захотели освежиться. Люди целыми семьями вместе с детьми приходили к водоемам, чтобы искупаться и позагорать. Несмотря на то, что жара настигла город в середине рабочего дня, насладиться солнцем успели многие. Четвероногие друзья, которых хозяева взяли на прогулку, тоже испытали на себе прелести лета. Правда, непонятно, понравилось им это или не очень.
Уже завтра, 12 июля, в Петербурге ожидаются ливни, грозы, град и порывы ветра до
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что непогоду в город на Неве несет атмосферный циклон.