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    Даже град. Синоптики показывают атмосферный фронт, который испортит нам погоду

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    6 комментариев

    В Петербурге 11 июля будет самый знойный день на этой неделе, и предстоящая ночь тоже будет очень теплой — до 20 градусов в центре города. Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    «Сегодня теплый воздух всё еще поступает к нам с запада, но основные изменения в погоде произойдут в предстоящие сутки», — пишет Колесов.

    В пятницу утром до западных районов Ленобласти доберется обещанный атмосферный фронт с дождями, ливнями и грозами. В городе этот фронт будет проходить в начале дня, и интенсивность осадков должна быть меньше, чем на востоке области, куда он прибудет во второй половине дня.

    Облака и осадки снизят температуру в Петербурге до 22–24 градусов. Только на востоке области воздух успеет прогреться до 25–30 градусов. Именно поэтому там ожидаются более мощные ливни с усилением ветра при грозах до 15–20 м/с. Местами возможен град.

    Сегодня холодный атмосферный фронт дошёл до Калининградской области, где тоже была жара. Метеоролог «ФОБОСа» Михаил Леус показывает, как сегодня выглядит пляж Янтарный.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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    Комментарии 6

    28246563511 Июл 2024 в 14:13
    Ни одного точного прогноза. Предсказание прогноза 10 процентов. Я бы уволил этих синоптиков с хорошим штрафом. БОЛТУНЫ.
    +0−0
    Панкихой11 Июл 2024 в 14:08
    Фронт приближается… Атмосферный
    +0−0
    11 Июл 2024 в 13:57
    Да что ж такое-то, опять к выходным грозы! Хоть за город не выбирайся! :-(
    +0−0
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