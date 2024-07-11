Даже град. Синоптики показывают атмосферный фронт, который испортит нам погоду

В Петербурге 11 июля будет самый знойный день на этой неделе, и предстоящая ночь тоже будет очень теплой — до 20 градусов в центре города. Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов.
«Сегодня теплый воздух всё еще поступает к нам с запада, но основные изменения в погоде произойдут в предстоящие сутки», — пишет Колесов.
В пятницу утром до западных районов Ленобласти доберется обещанный атмосферный фронт с дождями, ливнями и грозами. В городе этот фронт будет проходить в начале дня, и интенсивность осадков должна быть меньше, чем на востоке области, куда он прибудет во второй половине дня.
Облака и осадки снизят температуру в Петербурге до 22–24 градусов. Только на востоке области воздух успеет прогреться до 25–30 градусов. Именно поэтому там ожидаются более мощные ливни с усилением ветра при грозах до 15–20 м/с. Местами возможен град.
Сегодня холодный атмосферный фронт дошёл до Калининградской области, где тоже была жара. Метеоролог «ФОБОСа» Михаил Леус показывает, как сегодня выглядит пляж Янтарный.