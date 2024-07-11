Петербург «пожелтел» на погодной карте. МЧС предупреждает о ливнях и граде

Главное управлением МЧС по Петербургу предупреждает горожан об ухудшении погодных условий. Непогоду ждут в городе ранним утром 12 июля.
По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу в Петербурге ожидаются ливни, грозы, град и порывы ветра до 17 м/с, сообщает пресс-служба ведомства 11 июля. По данным Гидрометцентра России, в городе на Неве объявлен «желтый» уровень погодной опасности с 4 часов утра до 9 часов вечера 12 июля. Дождь, грозы, град и шквалистое усиление ветра ожидают местами утром и днем.
В Ленобласти тоже отмечен «желтый» уровень с 4 часов утра. Предупреждение по граду, как и в Петербурге, стоит до девяти чесов вечера, а вот дождь, ветер и грозы задержатся, по прогнозу, до полуночи 13 июля.
Как отметил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, непогоду к нам несет атмосферный фронт. Сегодня он добрался до Калининградской области, впечатляющие виды пляжа Янтарный под его влиянием показал метеоролог «ФОБОСа» Михаил Леус.