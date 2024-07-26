В Петербурге из-за жары объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Петербурге к вечеру пятницы ожидается жара. В связи с этим объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В администрации города 26 июля предупредили о высокой температуре.



«По информации Росгидрометцентра, с 16 до 20 часов 26 июля на территории Санкт-Петербурга объявлен «желтый» уровень опасности из-за очень высокой температуры воздуха», — уточнили в правительстве.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус предупредил, что солнечный и сухой гребень антициклона во второй половине дня начнет сдавать позиции, и на юго-западе области местами пройдут грозовые дожди.