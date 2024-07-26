Дожди и грозы придут в Петербург с запада. Прогноз погоды на выходные

В пятницу синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом продолжит формировать преимущественно солнечный и сухой гребень антициклона, уже в субботу его оттеснит на восток приближающийся с запада холодный атмосферный фронт, сообщил 26 июля «Фонтанке» ведущий специалист центра « Фобос » Михаил Леус.

По словам синоптика, днем в субботу холодный фронт станет причиной кратковременных дождей, которые местами пройдут в сопровождении раскатов грома, и начнёт постепенно понижать температуру. В воскресенье атмосферный фронт пересечёт регион с запада на восток, вызывая кратковременные грозовые дожди и заметно понижая показания термометров.

Сегодня, в пятницу , в Петербурге переменная облачность, без осадков. Днём +28…+30 °С. Ветер северный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В субботу переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью +18…+20 °С, днём — +26…+28 °С. Ветер западный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

В воскресенье также переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +17…+19 °С, днём — +23…+25 °С. Ветер западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что немного ниже нормы.