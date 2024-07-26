    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 27

    1 м/с, сев

    759мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd85.41eur93.17

    Дожди и грозы придут в Петербург с запада. Прогноз погоды на выходные

    12328
    5 комментариев

    В пятницу синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом продолжит формировать преимущественно солнечный и сухой гребень антициклона, уже в субботу его оттеснит на восток приближающийся с запада холодный атмосферный фронт, сообщил 26 июля «Фонтанке» ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    По словам синоптика, днем в субботу холодный фронт станет причиной кратковременных дождей, которые местами пройдут в сопровождении раскатов грома, и начнёт постепенно понижать температуру. В воскресенье атмосферный фронт пересечёт регион с запада на восток, вызывая кратковременные грозовые дожди и заметно понижая показания термометров.

    Сегодня, в пятницу, в Петербурге переменная облачность, без осадков. Днём +28…+30 °С. Ветер северный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

    В субботу переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью +18…+20 °С, днём — +26…+28 °С. Ветер западный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

    В воскресенье также переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +17…+19 °С, днём — +23…+25 °С. Ветер западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

    По предварительному прогнозу, со следующей недели регион окажется в тыловой, холодной, части циклонического вихря. Облаков в небе станет больше, пройдут кратковременные дожди, а температура заметно понизится — до +21…+23 °С.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Погода
    ЛАЙК5
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close