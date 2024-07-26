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    Петербуржцев предупреждают о жаре. Дожди придут в субботу к вечеру

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    О жаркой погоде предупреждает горожан главное управление МЧС по Петербургу. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС, 26 июля температура воздуха в городе поднимется до тридцати градусов.

    Солнечный и сухой гребень антициклона во второй половине дня начнет сдавать позиции, и на юго-западе области местами уже прошумят скоротечные грозовые дожди, пишет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В субботу, 27 июля, ближе к вечеру в городе ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, и станет чуть прохладнее — плюс 26–28 градусов.

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