США приостановили программу помощи Грузии из-за закона об иноагентах

Власти США приостановили программу помощи Грузии в размере 95 миллионов долларов. Всему виной принятый в мае этого года закон об иностранных агентах. Об этом 31 июля сообщил РБК со ссылкой на слова госсекретаря Энтони Блинкена.
Деньги руководство США выделяло «на поддержку грузинского правительства».
Как заявил Блинкен, еще 23 мая после «антидемократических действий грузинского правительства» он поручил провести всеобъемлющий обзор двустороннего сотрудничества между США и Грузией. В результате этого обзора решено приостановить оказание помощи на сумму более $95 млн. По мнению чиновника, действия и высказывания представителей грузинской власти «несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО» (цитата по ТАСС).
Тем не менее госсекретарь пообещал, что США продолжат «оказывать помощь программам и направлениям деятельности, которые приносят пользу народу Грузии путем укрепления демократии, верховенства закона, независимых СМИ и экономического развития».
Закон об иностранных агентах парламент Грузии принял 14 мая 2024 года по итогам третьего чтения. Подписание документа проходило на фоне драк и массовых протестов. Президент страны Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд против принятого закона.
С критикой выступили и лидеры западных стран и структур. Так, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о готовности лишить Грузию европейского финансирования и поставок по линии Европейского фонда мира, если закон не отменят. Власти США также пригрозили приостановить поддержку.