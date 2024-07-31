США приостановили программу помощи Грузии из-за закона об иноагентах

Власти США приостановили программу помощи Грузии в размере 95 миллионов долларов. Всему виной принятый в мае этого года закон об иностранных агентах. Об этом 31 июля сообщил РБК со ссылкой на слова госсекретаря Энтони Блинкена.



Деньги руководство США выделяло «на поддержку грузинского правительства».

Как заявил Блинкен, еще 23 мая после «антидемократических действий грузинского правительства» он поручил провести всеобъемлющий обзор двустороннего сотрудничества между США и Грузией. В результате этого обзора решено приостановить оказание помощи на сумму более $95 млн. По мнению чиновника, действия и высказывания представителей грузинской власти «несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО» (цитата по ТАСС).