Вслед за матерью. Сына отбывающей срок экс-судьи Кондрат приговорили к 20 годам колонии за организацию четырех убийств

Московский областной суд вынес приговор сыну экс-судьи Елены Кондрат. Николая Кондрата признали виновным в организации четырех убийств и назначили 20 лет колонии и полтора года ограничения свободы после освобождения, пишет ТАСС, ссылаясь на адвоката осужденного Марину Русанову.

По данным следствия, Кондрат вместе с сообщником Григорием Воскресенским, которого приговорили к 10 годам колонии, организовали убийство водителя сына судьи Кирилла Игитханяна. Само убийство приятели совершили не сами, они наняли знакомого Никиту Мацнева (он осужден на 8,5 года). Накануне убийства полицейские поймали водителя с поддельными удостоверением СК. И этот эпизод мог раскрыть преступную деятельность Кондрата.