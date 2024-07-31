Вслед за матерью. Сына отбывающей срок экс-судьи Кондрат приговорили к 20 годам колонии за организацию четырех убийств

Московский областной суд вынес приговор сыну экс-судьи Елены Кондрат. Николая Кондрата признали виновным в организации четырех убийств и назначили 20 лет колонии и полтора года ограничения свободы после освобождения, пишет ТАСС, ссылаясь на адвоката осужденного Марину Русанову.
По данным следствия, Кондрат вместе с сообщником Григорием Воскресенским, которого приговорили к 10 годам колонии, организовали убийство водителя сына судьи Кирилла Игитханяна. Само убийство приятели совершили не сами, они наняли знакомого Никиту Мацнева (он осужден на 8,5 года). Накануне убийства полицейские поймали водителя с поддельными удостоверением СК. И этот эпизод мог раскрыть преступную деятельность Кондрата.
Также Николай Кондрат хотел организовать убийство судьи Арбитражного суда Москвы Елены Махалкиной. Именно ей мать Николая рассказала о людях, готовых заплатить 50 тысяч долларов за прекращение уголовного дела, которое та вела. Кондрат решила стать посредницей, но Махалкина сообщила о сделке в ФСБ.
К слову, сейчас Елена Кондрат отбывает свое наказание по этому делу. В прошлом году суд приговорил экс-судью к девяти годам колонии. Она свою вину не признала и настаивала, что в отношении нее была совершена провокация.