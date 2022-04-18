В Москве арестовали судью Кондрат по делу о взятке. СК считает, что она угрожает коллеге и хочет сменить имя

Кондрат останется под стражей до 22 мая. Следствие настаивало на аресте из-за угроз, которые она якобы высказала в адрес своей коллеги Елены Махалкиной. Впрочем, защита судьи заявила, что слова «Будь ты проклята» — это не угроза, а если кто-то считает иначе, нужно было проводить лингвистическую экспертизу.

В Москве арестовали судью Арбитражного суда Елену Кондрат, обвиняемую в посредничестве при передаче взятки в 50 тысяч долларов. Об этом 18 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Верховного суда.

Также следствие заявило, что Кондрат хотела переименоваться в Светлану Хондрат, чтобы скрыться от преследования. Сама обвиняемая назвала это фальсификацией и попыткой ввести суд в заблуждение.



По версии следствия, в сентябре 2020-го Кондрат рассказала коллеге о людях, готовых заплатить за прекращение уголовного дела, которое та вела. Подозреваемая якобы решила стать посредницей, но ее коллега сообщила о сделке в ФСБ, и она прошла под наблюдением оперативников.



Адвокат судьи Алексей Ковалев заявил, что деньги передавались на покупку квартиры, а еще здоровье Кондрат подорвано из-за череды проблем — не только своих, но и сына, которого обвиняют в убийстве. По словам защитника, она страдает астмой, гипертонией и осложнениями после перенесенного коронавируса.

