    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 9

    3 м/с, сев

    767мм

    60%

    Подробнее
    usd80.04eur87.07
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    В Москве арестовали судью Кондрат по делу о взятке. СК считает, что она угрожает коллеге и хочет сменить имя

    4051
    5 комментариев

    В Москве арестовали судью Арбитражного суда Елену Кондрат, обвиняемую в посредничестве при передаче взятки в 50 тысяч долларов. Об этом 18 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Верховного суда.

    Кондрат останется под стражей до 22 мая. Следствие настаивало на аресте из-за угроз, которые она якобы высказала в адрес своей коллеги Елены Махалкиной. Впрочем, защита судьи заявила, что слова «Будь ты проклята» — это не угроза, а если кто-то считает иначе, нужно было проводить лингвистическую экспертизу.

    Также следствие заявило, что Кондрат хотела переименоваться в Светлану Хондрат, чтобы скрыться от преследования. Сама обвиняемая назвала это фальсификацией и попыткой ввести суд в заблуждение.

    По версии следствия, в сентябре 2020-го Кондрат рассказала коллеге о людях, готовых заплатить за прекращение уголовного дела, которое та вела. Подозреваемая якобы решила стать посредницей, но ее коллега сообщила о сделке в ФСБ, и она прошла под наблюдением оперативников.

    Адвокат судьи Алексей Ковалев заявил, что деньги передавались на покупку квартиры, а еще здоровье Кондрат подорвано из-за череды проблем — не только своих, но и сына, которого обвиняют в убийстве. По словам защитника, она страдает астмой, гипертонией и осложнениями после перенесенного коронавируса.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    AKM
    Мама - судья, сын - убийца, а папа - Иван Кондрат, замгенпрокурора РФ.
    Леонтий
    Лабуда какая-то.Кто за такое судью посадит?Выпустят.
    MIGEL
    Интересно,а физически и психически здоровые там есть? И чтобы родня у них с законом дружила?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний