Три сестры. Смертельная петербургская пьеса в трех действиях

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Потомственные петербургские интеллектуалы, дети священника решают втроем уйти из жизни. «Фонтанка» вскрывает этот психоз. Читатели сами могут добавить версии.

Тела трех сестер нашли в квартире на Комендантском проспекте в конце прошлой недели. Их смерть стала загадкой, пожалуй, для всех, кроме родных. Близкие видели, что с женской половиной семьи происходит что-то ненормальное, старались помочь, но все попытки упирались в нежелание общаться. Ни с кем. «Фонтанка» 31 июля решила хоть что-то понять в трагедии сестер Малышевых.



Рассказ стоит начать издалека — со священнослужителя Дмитрия Малышева. С отца. Родился он в 1954-ом, в Ленинграде, его родителями были, на всякий случай, ученые — доктор и кандидат биологических наук. Сразу же после рождения его крестили в Николо-Богоявленском морском соборе, а это были еще времена атеистически плотоядные. После школы Дмитрий окончил Лесотехническую академию, продолжил образование в Москве и работал инженером-лесопатологом. Затем защитил кандидатскую диссертацию по теме «Энтомология», в конце 80-х стал научным сотрудником во Всесоюзном институте развития растений. В 1995 году перешел в Биологический институт. Шел разгар 90-х.



И тут Дмитрий Малышев резко изменил свою судьбу — окончил духовное училище и в 2000 году уже был рукоположен в сан диакона, через 11 лет — в сан иерея. С того момента и до самой смерти в 2022-ом иерей Димитрий нес послушание настоятеля храма преподобного Серафима Саровского поселка Хийтола Лахденпохского района.

Еще до обращения к Богу, в 1989 году, у Дмитрия Малышева с супругой Еленой родилась первая дочь Ольга. Вскоре страна рассыпалась, денег у них больше не стало, а следом родились четверо мальчиков и две девочки. Так что, смело можно предположить — уже тогда они крепко шли по пути православной, многодетной семьи, столь пропагандируемой сегодня в России.



Высшее образование было у всех кроме младшей — она не успела. Согласитесь, это трудно и редко при подобном стереотипе жизни. Так, умершая Ольга выучилась на биолога, геолога и психолога — три высших. Средняя Ксения пошла по стопам отца и стала инженером-лесоустроителем, но по профессии мало работала. Младшая, Параскева, окончила школу и дальнейший путь для себя не выбрала. (или мы не знаем). Три сестры скончались вместе. Как указано в первоначальном протоколе осмотра, «следов насильственной смерти на их телах обнаружено». Но ведь троим умереть одновременно нельзя. Только если что-то проглотить. Такого массового «Фонтанка» давно не слышала.



Брат, вызвавший полицию в квартиру на Комендантский проспект 28 июля, в разговоре с журналистом нашего издания уверен — отправную точку стоит искать в 2021 году.

Тогда Ольге, научному сотруднику, пришлось уйти с работы из-за конфликта с начальством. По словам нашего собеседника, девушка рассказала близким о домогательствах. Сперва она поделилась с родителями, затем с братьями.

«Мы посоветовались с папой, что делать. Папа высказал идею подать в суд, но Оля напрочь отказалась, она не хотела огласки, и она ещё надеялась, что всё же получится выйти из этой ситуации по-хорошему и защитить диссертацию», — говорит брат Сергей.



Но уйти все-таки пришлось. Тогда у Ольги появилась обида на отца.

«Она сначала начала винить во всём папу, так как он помогал и очень хотел, чтобы она поступила в университет, и чтобы она занималась наукой», — рассказал брат.

Все же, это картина мира брата. «Фонтанке» трудно спорить с тем, что малопонятно, но все же первопричина для трех смертей иррациональна.

А осенью 2022 года отец умер. С Ольгой семья поддерживала связь, но она была скорее односторонней.



«Мы контактировали, мы дарили подарки, приглашали в гости, но инициатива всегда исходила от нас и воспринималась без особого энтузиазма. Без радости общения. О своей жизни она не рассказывала», — добавил он.



Семья пыталась спасти Ольгу, Сергей звонил психологам, но для начала работы нужно было ее согласие. А она отказывалась, обижалась на предложение, думала, что ее считают психически нездоровой. Постепенно, по мнению родных, Ксения и Параскева попали под влияние Ольги.



Все трое уже нигде не работали, занимались домом и постепенно отстранялись от остальной семьи. Сначала мать помогала им деньгами со своей пенсии, но позже они вовсе отказались принимать что-либо от близких. Женщины начали терять в весе и, вероятно, заморили себя голодом, подперев дверь комнаты изнутри веником. По словам Сергея, мама приходила к ним 25 июля, но не смогла открыть дверь. В это время сестры скорее всего были мертвы.

Историей трех близких женщин занимается СК. Следствие на данный момент видит в случившемся причинение смерти по неосторожности.

