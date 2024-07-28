Три сестры, умершие в Петербурге, 2 месяца назад коллективно отказались от еды

«Фонтанке» 28 июля стали известны шокирующие подробности загадочной смерти трех сестер в Приморском районе Петербурга. По предварительным данным, женщин действительно никто не убивал, все случилось добровольно.



Установлено, что три женщины 35, 29 и 19 лет жили в четырехкомнатной квартире с 24-летним братом. Сестры два месяца назад отказались от еды, не выходили на улицу и в свои комнаты никого не пускали. С четвертым членом семьи они абсолютно не общались. Не исключено, что когда он уходил, они все же покидали свои «кельи». Предполагается, что женщины состояли в секте.

