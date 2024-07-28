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    Три сестры, умершие в Петербурге, 2 месяца назад коллективно отказались от еды

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    «Фонтанке» 28 июля стали известны шокирующие подробности загадочной смерти трех сестер в Приморском районе Петербурга. По предварительным данным, женщин действительно никто не убивал, все случилось добровольно.

    Установлено, что три женщины 35, 29 и 19 лет жили в четырехкомнатной квартире с 24-летним братом. Сестры два месяца назад отказались от еды, не выходили на улицу и в свои комнаты никого не пускали. С четвертым членом семьи они абсолютно не общались. Не исключено, что когда он уходил, они все же покидали свои «кельи». Предполагается, что женщины состояли в секте.

    28 июля в квартиру на Комендантский проспект приехал другой брат, старший. Он хотел пригласить сестер на день рождения своей дочери. Прибыв на место, он нашел женщин мертвыми. Медики сделали предварительное заключение, что сестры скончались около двух недель назад, повреждений на их телах нет.

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