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    Три сестры найдены мертвыми в квартире на севере Петербурга. Что их убило — загадка

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    Разгадать загадку смерти трех женщин предстоит петербургским экспертам в ближайшее время. 28 июля тела были найдены в Приморском районе Петербурга.

    Как стало известно «Фонтанке», около восьми вечера в 86-й отдел полиции позвонил житель города. Он рассказал, что пришел в квартиру своих сестер на Комендантском проспекте, 17, и нашел их мертвыми.

    На место прибыла следственно-оперативная группа. В квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили мертвых женщин 35, 29 и 19 лет без внешних признаков насильственной смерти. Жилое помещение было тщательно осмотрено, и снова ничего подозрительного.

    Тела направлены в морг для установления точной причины смерти.

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    aprahka28 Июл 2024 в 21:55
    Секта
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