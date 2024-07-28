Три сестры найдены мертвыми в квартире на севере Петербурга. Что их убило — загадка

Разгадать загадку смерти трех женщин предстоит петербургским экспертам в ближайшее время. 28 июля тела были найдены в Приморском районе Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке», около восьми вечера в 86-й отдел полиции позвонил житель города. Он рассказал, что пришел в квартиру своих сестер на Комендантском проспекте, 17, и нашел их мертвыми.



На место прибыла следственно-оперативная группа. В квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили мертвых женщин 35, 29 и 19 лет без внешних признаков насильственной смерти. Жилое помещение было тщательно осмотрено, и снова ничего подозрительного.

