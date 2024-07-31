Визовые центры Болгарии в Петербурге и Москве приостанавливают прием заявлений

Болгарские визовые центры в Петербурге и Москве на неделю приостановят прием документов на визы. Об этом 31 июля сообщается на сайте оператора визовых центров компании VFS Global.
С 1 по 9 августа визовые центры Болгарии в Петербурге и Москве не будут принимать заявления на краткосрочные шенгенские визы. Прием документов возобновят с 12 августа. Тем, кто записан на период перерыва, рекомендуют связаться с визовым центром или прийти лично для перезаписи.
Вдобавок в визовых центрах московского консульского округа увеличат срок рассмотрения документов, поданных с 12 по 16 августа. Он составит не менее 21 календарного дня, а в некоторых случаях может длиться до 45 дней.
Выдавать документы, принятые к рассмотрению ранее, будут в обычном режиме. Записываться, чтобы получить готовые решения, не требуется.
По неофициальным данным, приостановка связана с переходом болгарского консульства на новое программное обеспечение для обработки заявлений на визы, пишет АТОР.