РЖД заявила о большом ущербе в результате ДТП с поездом под Волгоградом

В результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком в Волгоградской области холдингу РЖД был нанесен значительный ущерб, и страховая компания вправе подать иск к виновнику. Об этом 31 июля заявили в пресс-службе «Российских железных дорог».



В аварии были серьезно повреждены электровоз и девять пассажирских вагонов. Специалисты еще определят, можно ли их восстановить, но с учетом повреждений вероятно, что придется полностью списывать отдельные единицы подвижного состава, отметили в компании. Кроме того, из-за схода вагонов пришлось заменить 300 метров железнодорожного пути и 250 метров контактной сети.