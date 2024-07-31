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    РЖД заявила о большом ущербе в результате ДТП с поездом под Волгоградом

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    В результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком в Волгоградской области холдингу РЖД был нанесен значительный ущерб, и страховая компания вправе подать иск к виновнику. Об этом 31 июля заявили в пресс-службе «Российских железных дорог».

    В аварии были серьезно повреждены электровоз и девять пассажирских вагонов. Специалисты еще определят, можно ли их восстановить, но с учетом повреждений вероятно, что придется полностью списывать отдельные единицы подвижного состава, отметили в компании. Кроме того, из-за схода вагонов пришлось заменить 300 метров железнодорожного пути и 250 метров контактной сети.

    Общий размер ущерба еще устанавливают. «Железнодорожная инфраструктура и подвижной состав холдинга РЖД застрахованы. При этом страховая компания после выплаты компенсации вправе подать регрессный иск к виновнику происшествия», — подчеркнули в РЖД.

    Днем 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково пассажирский поезд Казань — Адлер, в котором ехали более 800 человек, протаранил «КамАЗ», водитель которого, как сообщали в РЖД, выехал на переезд перед поездом при работающей сигнализации. В результате девять вагонов сошли с рельсов. Было возбуждено уголовное дело.

    С места аварии госпитализировали 55 человек, часть из них накануне еще оставалась на лечении. Как рассказал журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, медики выписали 20 пострадавших, в том числе 11 детей, и на сегодняшний день в больницах Волгограда и Ростова-на-Дону остаются 10 человек, передает ТАСС. Среди них один ребенок. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, остальные — в среднем.

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