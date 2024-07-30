    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Дождь

    Ощущается как 20

    1 м/с, сев

    755мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd86.56eur94.14

    На перегоне под Волгоградом восстановили движение после ДТП с поездом. В больницах остаются 12 человек

    207
    обсудить

    РЖД

    Железнодорожники к вечеру 30 июля полностью восстановили движение поездов на перегоне в Волгоградской области, где накануне произошло серьезное ДТП. В администрации региона рассказали, сколько пострадавших все еще находятся в больницах.

    Первый поезд проследовал по восстановленному второму пути перегона Гремячая — Котельниково, сообщили в пресс-службе РЖД около 17 часов 30 июля. Движение открыто по обоим путям. Сотрудники принимают меры для сокращения опозданий пассажирских поездов.

    К утру железнодорожники восстановили насыпь, уложили рельсошпальную решетку и выровняли путь спецтехникой, после чего взялись за установку опор контактной сети и подвесили провода. Движение по первому пути было открыто только ночью, и сегодня с задержками следовали 11 поездов.

    РЖД

    Напомним, днем 29 июля возле хутора Котельниково пассажирский поезд Казань — Адлер столкнулся с КАМАЗом, в результате чего несколько вагонов сошли с рельсов. По данным РЖД, водитель грузовика грубо нарушил ПДД, выехав на переезд при работающей сигнализации перед приближающимся поездом. В поезде было более 800 пассажиров. После аварии госпитализировали 55 человек.

    По информации оперативного штаба Волгоградской области и облздрава, на 15 часов 30 июля на лечении в больницах оставались 12 пострадавших, в том числе трое детей: 16-летняя девочка и мальчики 4 и 5 лет, сообщает администрация региона. В частности, 54-летняя женщина и 44-летний мужчина находятся в реанимации. Пострадавший машинист поезда получает помощь в ведомственном медучреждении.

    По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Волгоградская областьДТПДТП с поездомПоезд сошел с рельсов
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close