На перегоне под Волгоградом восстановили движение после ДТП с поездом. В больницах остаются 12 человек

Железнодорожники к вечеру 30 июля полностью восстановили движение поездов на перегоне в Волгоградской области, где накануне произошло серьезное ДТП. В администрации региона рассказали, сколько пострадавших все еще находятся в больницах.

Первый поезд проследовал по восстановленному второму пути перегона Гремячая — Котельниково, сообщили в пресс-службе РЖД около 17 часов 30 июля. Движение открыто по обоим путям. Сотрудники принимают меры для сокращения опозданий пассажирских поездов.

К утру железнодорожники восстановили насыпь, уложили рельсошпальную решетку и выровняли путь спецтехникой, после чего взялись за установку опор контактной сети и подвесили провода. Движение по первому пути было открыто только ночью, и сегодня с задержками следовали 11 поездов.

Напомним, днем 29 июля возле хутора Котельниково пассажирский поезд Казань — Адлер столкнулся с КАМАЗом, в результате чего несколько вагонов сошли с рельсов . По данным РЖД, водитель грузовика грубо нарушил ПДД, выехав на переезд при работающей сигнализации перед приближающимся поездом. В поезде было более 800 пассажиров. После аварии госпитализировали 55 человек.

По информации оперативного штаба Волгоградской области и облздрава, на 15 часов 30 июля на лечении в больницах оставались 12 пострадавших, в том числе трое детей: 16-летняя девочка и мальчики 4 и 5 лет, сообщает администрация региона. В частности, 54-летняя женщина и 44-летний мужчина находятся в реанимации. Пострадавший машинист поезда получает помощь в ведомственном медучреждении.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.