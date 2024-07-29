Более 20 пострадавших. Что известно о сходе пассажирского поезда под Волгоградом

Несколько вагонов пассажирского поезда, ехавшего из Казани в Адлер, сошли с рельсов в Волгоградской области днем 29 июля из-за ДТП с грузовиком. Сообщают о десятках пострадавших.
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В 12:35 на 185-м километре перегона Гремячая — Котельниково, возле хутора Котельниково, грузовик КАМАЗ выехал на неохраняемый железнодорожный переезд и столкнулся с пассажирским поездом № 491 «Казань — Адлер». От удара восемь вагонов поезда сошли с рельсов, сообщили в пресс-службе РЖД. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в свою очередь, рассказал, что с рельсов сошли девять вагонов из 20 и электровоз, передает администрация региона.
В поезде в момент ЧП, по словам Бочарова, находились 812 человек. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает о более чем 20 пострадавших. РИА Новости со ссылкой на Минздрав пишет, что госпитализировали пятерых пострадавших, в том числе одного ребенка. Водитель КАМАЗа тоже получил травмы и был госпитализирован, рассказала в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На месте происшествия работают 324 специалиста и 109 единиц техники. Туда же направят два вертолета Ми-8 МЧС России, сообщает ведомство. Губернатор Волгоградской области сформировал оперативный штаб для ликвидации последствий ЧП. На месте работают 22 бригады скорой помощи, приведен в готовность вертолет санитарной авиации, сообщает администрация региона.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).