Пассажирский поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области. Перевернулись минимум семь вагонов

Пассажирский поезд сообщением Казань — Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области 29 июля. Очевидцы говорят о столкновении с КАМАЗом на железнодорожном переезде. Опрокинулись минимум семь вагонов.
О крушении сообщает V1.RU со ссылкой на источник в администрации Котельниковского района. Как все точно произошло, пока неизвестно, но, возможно, КАМАЗ оказался на переезде в Котельниково, и в него влетел поезд. Перевернулось 7–8 вагонов с людьми.
В пресс-службе РЖД сообщили, что ЧП произошло примерно в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково. « <...> водитель грузового автомобиля КАМАЗ выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер», — уточнили в РЖД. Водителя грузовика госпитализировали. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На место происшествия выехали сотрудники ОМВД России по Котельниковскому району и руководство ГУ МВД России по Волгоградской области. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавила представитель МВД.