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    Пассажирский поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области. Перевернулись минимум семь вагонов

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    Пассажирский поезд сообщением Казань — Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области 29 июля. Очевидцы говорят о столкновении с КАМАЗом на железнодорожном переезде. Опрокинулись минимум семь вагонов.

    V1.RU

    О крушении сообщает V1.RU со ссылкой на источник в администрации Котельниковского района. Как все точно произошло, пока неизвестно, но, возможно, КАМАЗ оказался на переезде в Котельниково, и в него влетел поезд. Перевернулось 7–8 вагонов с людьми.

    В пресс-службе РЖД сообщили, что ЧП произошло примерно в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково. « <...> водитель грузового автомобиля КАМАЗ выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер», — уточнили в РЖД. Водителя грузовика госпитализировали. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    На место происшествия выехали сотрудники ОМВД России по Котельниковскому району и руководство ГУ МВД России по Волгоградской области. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавила представитель МВД.

    ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что при столкновении пострадали 20 человек.

    Сейчас людей эвакуируют. «На месте работают 324 специалиста и 109 единиц техники. К вылету готовы 2 вертолета Ми-8 МЧС России», — уточнили в министерстве.

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