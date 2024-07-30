В Волгоградской области частично восстановили движение поездов после ЧП с КАМАЗом на переезде

Движение поездов частично восстановлено в Волгоградской области после ЧП с пассажирским поездом Казань-Адлер, который накануне сошел с рельсов на перегоне Гремячая — Котельниково. Об этом в телеграм-канале 30 июля сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.



25 купейных вагонов резервного состава для эвакуированных пассажиров поезда отправили на станцию назначения через Котельниково. В ФПК добавили, что всего с задержками следуют 12 пассажирских поездов.



Днем 29 июля пассажирский поезд, ехавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области после столкновения с грузовиком КАМАЗ. По данным РЖД, водитель грубо нарушил ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения с поездом, двигавшимся со скоростью 65 км/ч, избежать не удалось.

