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    В Волгоградской области частично восстановили движение поездов после ЧП с КАМАЗом на переезде

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    Движение поездов частично восстановлено в Волгоградской области после ЧП с пассажирским поездом Казань-Адлер, который накануне сошел с рельсов на перегоне Гремячая — Котельниково. Об этом в телеграм-канале 30 июля сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.

    25 купейных вагонов резервного состава для эвакуированных пассажиров поезда отправили на станцию назначения через Котельниково. В ФПК добавили, что всего с задержками следуют 12 пассажирских поездов.

    Днем 29 июля пассажирский поезд, ехавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области после столкновения с грузовиком КАМАЗ. По данным РЖД, водитель грубо нарушил ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения с поездом, двигавшимся со скоростью 65 км/ч, избежать не удалось.

    По последним данным, 55 человек были госпитализированы после аварии. Всего в поезде, по уточненным данным, было 803 пассажира. Возбуждено уголовное дело.

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