В РЖД уточнили количество пострадавших в результате схода пассажирского поезда в Волгоградской области

30 человек, включая 12 детей, были госпитализированы 29 июля в результате ДТП и схода пассажирского поезда «Казань — Адлер» в Волгоградской области. Об этом сообщает официальный новостной канал РЖД.



По последней уточненной информации среди пострадавших, попавших в больницу, оказались помощник машиниста, 2 проводника-студотрядовца и водитель автомобиля, и около ста человек с ушибами и ссадинами получили медицинскую помощь на месте происшествия.



Всего в поезде на момент аварии было 803 пассажира, 31 работник поездной бригады, машинист и помощник машиниста.