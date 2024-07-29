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    В РЖД уточнили количество пострадавших в результате схода пассажирского поезда в Волгоградской области

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    30 человек, включая 12 детей, были госпитализированы 29 июля в результате ДТП и схода пассажирского поезда «Казань — Адлер» в Волгоградской области. Об этом сообщает официальный новостной канал РЖД.


    По последней уточненной информации среди пострадавших, попавших в больницу, оказались помощник машиниста, 2 проводника-студотрядовца и водитель автомобиля, и около ста человек с ушибами и ссадинами получили медицинскую помощь на месте происшествия.

    Всего в поезде на момент аварии было 803 пассажира, 31 работник поездной бригады, машинист и помощник машиниста.

    Пассажирский поезд сообщением Казань — Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области из-за столкновения с КАМАЗом на железнодорожном переезде. 9 из 20 вагонов и электровоз сошли с рельсов. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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