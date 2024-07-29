812 человек ехали в сошедшем с рельсов в Волгоградской области поезде. Возбуждено уголовное дело

812 человек ехали в пассажирском поезде Казань — Адлер, который сошел с рельсов днем 29 июля в Волгоградской области. Об этом сообщили в администрации региона.

«По предварительным данным, 9 из 20 вагонов и электровоз сошли с рельсов. В поезде следовало 812 человек. Данные по пострадавшим уточняются. На месте работают все экстренные службы. Создан оперативный штаб», — уточнили местные власти.