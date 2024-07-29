    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, вос

    751мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd85.57eur93.26

    812 человек ехали в сошедшем с рельсов в Волгоградской области поезде. Возбуждено уголовное дело

    4574
    1 комментарий

    812 человек ехали в пассажирском поезде Казань — Адлер, который сошел с рельсов днем 29 июля в Волгоградской области. Об этом сообщили в администрации региона.

    «По предварительным данным, 9 из 20 вагонов и электровоз сошли с рельсов. В поезде следовало 812 человек. Данные по пострадавшим уточняются. На месте работают все экстренные службы. Создан оперативный штаб», — уточнили местные власти.

    ПоделитьсяПоделиться

    По факту схода поезда с рельсов возбуждено уголовное дело. Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

    «По уточнённой информации, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом», — сообщили в РЖД и добавили, что поезд ехал со скоростью 65 километров в час. Участок, отмечают в компании, хорошо просматривается и поезд у переезда можно увидеть за километр до его прибытия.

    Мужчину, находившегося за рулем грузовика, госпитализировали. На данный момент известно минимум о 20 пострадавших.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close