812 человек ехали в сошедшем с рельсов в Волгоградской области поезде. Возбуждено уголовное дело

812 человек ехали в пассажирском поезде Казань — Адлер, который сошел с рельсов днем 29 июля в Волгоградской области. Об этом сообщили в администрации региона.
«По предварительным данным, 9 из 20 вагонов и электровоз сошли с рельсов. В поезде следовало 812 человек. Данные по пострадавшим уточняются. На месте работают все экстренные службы. Создан оперативный штаб», — уточнили местные власти.
По факту схода поезда с рельсов возбуждено уголовное дело. Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
«По уточнённой информации, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом», — сообщили в РЖД и добавили, что поезд ехал со скоростью 65 километров в час. Участок, отмечают в компании, хорошо просматривается и поезд у переезда можно увидеть за километр до его прибытия.
Мужчину, находившегося за рулем грузовика, госпитализировали. На данный момент известно минимум о 20 пострадавших.