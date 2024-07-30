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    Ливни идут в Петербург. В городе на этот день объявлен «желтый» уровень погодной опасности

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    В Петербурге на 31 июля объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В город придут дожди, местами ожидаются ливни.

    «С 02 до 17 часов 31 июля объявлен «желтый» уровень опасности», — сообщила пресс-служба городского правительства со ссылкой на информацию Росгидрометцентра.

    Ухудшение погодных условий также подтвердили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

    Ранее прогнозом погоды на 30 июля с «Фонтанкой» поделился ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. В Петербурге ближе к вечеру в этот день ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Воздух прогреется до 21–23 градусов тепла.

    На неделе в Северную столицу придет похолодание, но спустя пару дней тепло вернется.

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