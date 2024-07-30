Ливни идут в Петербург. В городе на этот день объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В Петербурге на 31 июля объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В город придут дожди, местами ожидаются ливни.
«С 02 до 17 часов 31 июля объявлен «желтый» уровень опасности», — сообщила пресс-служба городского правительства со ссылкой на информацию Росгидрометцентра.
Ухудшение погодных условий также подтвердили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
Ранее прогнозом погоды на 30 июля с «Фонтанкой» поделился ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. В Петербурге ближе к вечеру в этот день ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Воздух прогреется до
На неделе в Северную столицу придет похолодание, но спустя пару дней тепло вернется.